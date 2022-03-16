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Грузия не зависит от российского газа и электроэнергии - комиссия по энергетике

Грузия не зависит от российского газа и электроэнергии - комиссия по энергетике

Вопрос стал актуален на фоне событий в Европе и санкций в отношении России 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Доля российского газа в Грузии в 2021 году составила 15% от всего объема импорта, а электроэнергии – 7%, таким образом страна не зависит от поставок из России, заявил глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания в парламенте.Вопрос зависимости от российских источников снабжения газа и электроэнергии стал особенного актуален на фоне последних событий в Европе и санкций в отношении России.По его словам, в 2021 году доля импортированного из России газа была 15% из-за аварии на газопроводе Азербайджана в марте 2021 года и технических неполадок."У нас нет большой зависимости от природного газа из России", - сказал Нармания.Грузия на данный момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного газового хранилища. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта. Основным поставщиком газа для Грузии является Азербайджан.Что касается импорта электроэнергии, то, по словам Нармания, в 2021 года доля импортированной из России электроэнергии составила 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей Абхазии."Кроме России, мы получаем электроэнергию из Турции и Азербайджана, но у нас нет высокой зависимости", - сказал Нармания.По последним данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с начала 2021 года в Грузии по ноябрь было потреблено 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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