https://sputnik-georgia.ru/20220316/kak-umenshit-vesenniy-stress-sovety-vracha-265269355.html

Как уменьшить весенний стресс? Советы врача

Как уменьшить весенний стресс? Советы врача

Именно по этой причине многие люди нервничают, скоро устают и ощущают себя разбитыми, считает медик 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Переход с зимнего сезона на весенний влияет на психическое и физическое состояние человека, а также является причиной стресса у людей, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.Весной день становится длиннее, ночи короче и человек перестраивается, отмечает врач. То есть переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Поэтому весной люди часто нервничают, быстро устают, чувствуют себя разбитыми, добавила она. Медик также уточнила, что на эмоциональное состояние людей влияет и пандемия коронавируса, и политико-экономические события, происходящие сейчас в мире.Врач дала рекомендации, как с этим бороться. И самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — это пить воду, уверена врач. "Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — пояснила Павлова.В борьбе со стрессом поможет и физическая активность. Она, по мнению Павловой, способствует уничтожению гормонов стресса."В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса — это такой шредер (устройство для измельчения бумаги. — прим. ред.), уничтожающий гормоны стресса", — говорит Павлова.Специальная дыхательная гимнастика так же способна сделать эмоциональный фон более гармоничным. А если вышеуказанные способы не помогают, то лучше проконсультироваться со специалистом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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