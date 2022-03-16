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Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Жители украинских населенных пунктов благодарят Россию за помощь. Люди уверены, что их страданиям пришел конец и жизнь постепенно начнет налаживаться... 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T20:49+0400
2022-03-16T20:49+0400
2022-03-16T20:58+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
украина
россия
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Люди благодарят и за гуманитарную помощь, и за решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на территории Украины. Как заявляют жители, они ждали этого восемь лет.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
2022-03-16T20:49+0400
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PT1M48S
Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, видео
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
20:49 16.03.2022 (обновлено: 20:58 16.03.2022) Подписаться на
Жители украинских населенных пунктов благодарят Россию за помощь. Люди уверены, что их страданиям пришел конец и жизнь постепенно начнет налаживаться. Подробнее - смотрите в видео
Люди благодарят и за гуманитарную помощь, и за решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на территории Украины. Как заявляют жители, они ждали этого восемь лет.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.