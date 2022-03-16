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Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Жители украинских населенных пунктов благодарят Россию за помощь. Люди уверены, что их страданиям пришел конец и жизнь постепенно начнет налаживаться... 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T20:49+0400
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Люди благодарят и за гуманитарную помощь, и за решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на территории Украины. Как заявляют жители, они ждали этого восемь лет.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, видео

Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео

20:49 16.03.2022 (обновлено: 20:58 16.03.2022)
© video: Sputnik
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Жители украинских населенных пунктов благодарят Россию за помощь. Люди уверены, что их страданиям пришел конец и жизнь постепенно начнет налаживаться. Подробнее - смотрите в видео
Люди благодарят и за гуманитарную помощь, и за решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на территории Украины. Как заявляют жители, они ждали этого восемь лет.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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