https://sputnik-georgia.ru/20220316/kak-zhiteli-ukrainy-blagodaryat-rossiyu-za-pomosch---video-265275632.html

Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео

Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео

Жители украинских населенных пунктов благодарят Россию за помощь. Люди уверены, что их страданиям пришел конец и жизнь постепенно начнет налаживаться... 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T20:49+0400

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видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

россия

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Люди благодарят и за гуманитарную помощь, и за решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на территории Украины. Как заявляют жители, они ждали этого восемь лет.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, видео