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Китай намерен защищать свои права в случае санкций США – МИД КНР
Китай намерен защищать свои права в случае санкций США – МИД КНР
Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме, заявили во внешнеполитическом ведомстве 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Китайские власти призывают руководство США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая: если последуют односторонние американские санкции, то КНР будет всячески защищать права и интересы своих компаний, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.По словам Чжао Лицзяня, санкции никогда не являлись эффективным способом решения проблем, пишет РИА Новости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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китай, в мире, новости, экономика, сша
Китай намерен защищать свои права в случае санкций США – МИД КНР
12:38 16.03.2022 (обновлено: 12:59 16.03.2022) Подписаться на
Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме, заявили во внешнеполитическом ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Китайские власти призывают руководство США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая: если последуют односторонние американские санкции, то КНР будет всячески защищать права и интересы своих компаний, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний и отдельных лиц", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах американских санкций в отношении Китая за его позицию в отношении украинского кризиса.
По словам Чжао Лицзяня, санкции никогда не являлись эффективным способом решения проблем, пишет РИА Новости
.
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