https://sputnik-georgia.ru/20220316/kitay-nameren-zaschischat-svoi-prava-v-sluchae-sanktsiy-ssha---mid-knr-265259109.html

Китай намерен защищать свои права в случае санкций США – МИД КНР

Китай намерен защищать свои права в случае санкций США – МИД КНР

Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме, заявили во внешнеполитическом ведомстве 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T12:38+0400

2022-03-16T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Китайские власти призывают руководство США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая: если последуют односторонние американские санкции, то КНР будет всячески защищать права и интересы своих компаний, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.По словам Чжао Лицзяня, санкции никогда не являлись эффективным способом решения проблем, пишет РИА Новости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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китай, в мире, новости, экономика, сша