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Мэрия Тбилиси поможет предпринимателям, пострадавшим от пандемии

Мэрия Тбилиси поможет предпринимателям, пострадавшим от пандемии

Программа предусматривает ряд мер по поддержке более тысячи субъектов предпринимательства 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T15:44+0400

2022-03-16T15:44+0400

2022-03-16T15:44+0400

каха каладзе

ираклий хмаладзе

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Срок подачи заявок на участие в программе мэрии Тбилиси по поддержке бизнес-сектора истекает 1 апреля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По информации Каладзе, программа предусматривает ряд мер по поддержке более тысячи субъектов предпринимательства. В рамках программы, представители малого и среднего бизнеса будут освобождены от оплаты аренды за помещения и участки, принадлежащие мэрии за 2020-2021 год. Кроме того, арендаторы смогут пользоваться различными льготами.По его словам, льготы включают освобождение от оплаты аренды в период пандемии, восстановление просроченных аренд, списание санкций и штрафов."Хочу обратиться к тем, кто хочет подключится к программе, воспользоваться этой возможностью", – отметил каладзе.Ранее вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности они сэкономят 800 тысяч лари.Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.Кроме того, с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллион лари за невыплату арендной платы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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каха каладзе, ираклий хмаладзе, грузия, новости, экономика, бизнес, коронавирус covid-19