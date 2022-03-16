https://sputnik-georgia.ru/20220316/nasledie-90-kh-chem-opasny-tbilisskie-pristroyki---video-265260348.html

Наследие 90-х: чем опасны тбилисские пристройки? - видео

Наследие 90-х: чем опасны тбилисские пристройки? - видео

Мэрия Тбилиси активно борется с незаконными постройками, которые не только искажают облик города, но и создают опасность для жителей столицы страны. Подробнее... 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T12:58+0400

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Тбилиси по праву досталось звание одного из красивейших городов мира. Однако его жителям знакома и другая, менее приятная сторона городской архитектуры. К сожалению, за пределами туристических районов столицы местным жителям часто приходится сталкиваться с проблемой родом из 90-х годов, которая существует и в наши дни. Речь идет о самовольных пристройках, которые получили широкое распространение в тот период и продолжают появляться до сих пор.

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Наследие 90-х: чем опасны тбилисские пристройки? - видео Наследие 90-х: чем опасны тбилисские пристройки? - видео 2022-03-16T12:58+0400 true PT2M03S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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