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Навтлугский рынок в Тбилиси приведут в порядок

Навтлугский рынок в Тбилиси приведут в порядок

Глава грузинской столицы взялся за один из самых крупных рынков в Тбилиси 16.03.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

ираклий бенделиани

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает обустройство территории у Навтлугского рынка, расположенного близ станции метро Самгори, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Каладзе дал поручение руководителю муниципальной инспекции Кахе Гуледани и главе самгорской районной администрации Николозу Элисашвили начать коммуникацию с уличными торговцами, которые работают на этой территории, а также с руководством рынка.Кроме того, мэр поручил своему заместителю Ираклию Бенделиани начать работы для обустройства инфраструктуры данной территории.Каладзе также рассказал о работах, которые проводятся на территории, прилегающей к метростанции Вакретили. По его информации, уже убраны будки, которые мешали передвижению у входа в метро."Уличные торговцы переместились на территорию рынка, где они осуществляют экономическую деятельность, которой они ранее занимались на улице, что категорически неприемлемо и является дискомфортом как для прохожих, так и для них самих", - заявил Каладзе.Городские власти начали борьбу с уличной торговлей весной 2017 года. Торговцы при поддержке ряда НПО не раз устраивали акции протеста. Многие из них отказываются работать на рынках указывая на то, что они не смогут конкурировать с теми, у кого широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения карается штрафом в размере от 20 (более 6 долларов) до 50 лари (более 15 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то он будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 31 долларов) или заключен под арест на 7 дней.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, ираклий бенделиани, тбилиси, каха каладзе