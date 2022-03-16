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Навтлугский рынок в Тбилиси приведут в порядок
Навтлугский рынок в Тбилиси приведут в порядок
Глава грузинской столицы взялся за один из самых крупных рынков в Тбилиси 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T20:30+0400
2022-03-16T20:30+0400
2022-03-16T20:31+0400
грузия
новости
ираклий бенделиани
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает обустройство территории у Навтлугского рынка, расположенного близ станции метро Самгори, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Каладзе дал поручение руководителю муниципальной инспекции Кахе Гуледани и главе самгорской районной администрации Николозу Элисашвили начать коммуникацию с уличными торговцами, которые работают на этой территории, а также с руководством рынка.Кроме того, мэр поручил своему заместителю Ираклию Бенделиани начать работы для обустройства инфраструктуры данной территории.Каладзе также рассказал о работах, которые проводятся на территории, прилегающей к метростанции Вакретили. По его информации, уже убраны будки, которые мешали передвижению у входа в метро."Уличные торговцы переместились на территорию рынка, где они осуществляют экономическую деятельность, которой они ранее занимались на улице, что категорически неприемлемо и является дискомфортом как для прохожих, так и для них самих", - заявил Каладзе.Городские власти начали борьбу с уличной торговлей весной 2017 года. Торговцы при поддержке ряда НПО не раз устраивали акции протеста. Многие из них отказываются работать на рынках указывая на то, что они не смогут конкурировать с теми, у кого широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения карается штрафом в размере от 20 (более 6 долларов) до 50 лари (более 15 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то он будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 31 долларов) или заключен под арест на 7 дней.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, ираклий бенделиани, тбилиси, каха каладзе
Навтлугский рынок в Тбилиси приведут в порядок
20:30 16.03.2022 (обновлено: 20:31 16.03.2022) Подписаться на
Глава грузинской столицы взялся за один из самых крупных рынков в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает обустройство территории у Навтлугского рынка, расположенного близ станции метро Самгори, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Каладзе дал поручение руководителю муниципальной инспекции Кахе Гуледани и главе самгорской районной администрации Николозу Элисашвили начать коммуникацию с уличными торговцами, которые работают на этой территории, а также с руководством рынка.
"Этих людей нужно перевести на территорию рынка, также необходимо привести в порядок те будки, которые мешают передвижению людей. Физически пройти пешком просто невозможно", - заявил Каладзе.
Кроме того, мэр поручил своему заместителю Ираклию Бенделиани начать работы для обустройства инфраструктуры данной территории.
Каладзе также рассказал о работах, которые проводятся на территории, прилегающей к метростанции Вакретили. По его информации, уже убраны будки, которые мешали передвижению у входа в метро.
"Уличные торговцы переместились на территорию рынка, где они осуществляют экономическую деятельность, которой они ранее занимались на улице, что категорически неприемлемо и является дискомфортом как для прохожих, так и для них самих", - заявил Каладзе.
Городские власти начали борьбу с уличной торговлей весной 2017 года. Торговцы при поддержке ряда НПО не раз устраивали акции протеста. Многие из них отказываются работать на рынках указывая на то, что они не смогут конкурировать с теми, у кого широкий ассортимент товаров.
Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения карается штрафом в размере от 20 (более 6 долларов) до 50 лари (более 15 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то он будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 31 долларов) или заключен под арест на 7 дней.
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