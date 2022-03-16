https://sputnik-georgia.ru/20220316/operatsiya-na-ukraine-sanktsii-i-travlya-rossiyan---putin-vyskazalsya-po-samym-ostrym-voprosam-265276815.html

Операция на Украине, санкции и травля россиян - Путин высказался по самым острым вопросам

Операция на Украине, санкции и травля россиян - Путин высказался по самым острым вопросам

Президент России Владимир Путин высказался по самым актуальным вопросам внешней и внутренней политики 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T21:46+0400

2022-03-16T21:46+0400

2022-03-16T21:52+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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В среду российский лидер провел совещание по мерам поддержки регионов. Открывая встречу, он акцентировал внимание на причинах и главных целях действий России на Украине. Президент также рассказал о новых мерах социально-экономической поддержки россиян.Киев мог избежать спецоперацииПеред началом спецоперации Москва по разным каналам предлагала Киеву не вступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, однако власти Украины от этого отказались, рассказал Путин.Он подчеркнул, что Киев восемь лет саботировал реализацию Минских соглашений, а в конце 2021 года публично отказался от их исполнения."Это (российская спецоперация - ред.) помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами: блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами - подвергались настоящему геноциду",- отметил Путин.Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, подчеркнул Путин."Мы надежно обеспечим безопасность России, нашего народа и никогда не допустим, чтоб Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны", - сказал Путин.Также глава государства отметил, что Россия готова обсуждать в ходе переговоров вопрос по нейтральному статусу Украины, ее демилитаризации и денацификации.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Все по плануВсе поставленные задачи на Украине в рамках специальной операции будут завершены, заявил Путин.Он отметил, что неоднократные предупреждения России о том, что действия властей Украины несут прямую угрозу безопасности РФ, были отвергнуты как Киевом, так и "их покровителями" из США и НАТО "с показным и циничным пренебрежением"."Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были вынуждены начать специальную военную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели", – сказал Путин.Что касается тактики Вооруженных сил России, то "она полностью себя оправдала", добавил Путин.По словам президента, операция "осуществляется успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами". Он заявил, что Украина при поддержке западных стран "целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе".Удар по долларуДоверие к доллару как в мировой валюте ослабло, убежден российский президент."Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте", – заявил Путин.Президент добавил, что западные страны сами "разогнали спираль мировой инфляции", а затем привели к росту глобальной бедности и потоку беженцев.В ответ на российскую спецоперацию многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Повышение пенсий и соцвыплат в РФПутин также рассказал о новых мерах поддержки россиян. Глава государства подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут приведут к росту безработицы и инфляции, но задача властей минимизировать эти последствия.В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.При этом российский лидер добавил, что в отличие от США и их европейских партнеров, Россия будет уважать право собственности. По его словам, аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц стали уроком для национального бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.В связи с этим он призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что позволит снизить цены.Травля россиянЗапад показал "свою истинную натуру", устроив травлю находящихся за рубежом россиян, заявил Путин."Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру", – сказал Путин.Глава государства добавил, что напрашивается аналогия с антисемитизмом. Он напомнил о погромах, которые устраивали нацисты в Германии и их приспешники из многих европейских стран в 30-х годах прошлого века.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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