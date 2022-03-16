https://sputnik-georgia.ru/20220316/posledstviya-udara-vsu-raketoy-tochka-u-po-makeevke---video-265260092.html

Последствия удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Макеевке – видео

Последствия удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Макеевке – видео

ВСУ ударили по Макеевке ракетой "Точка-У". Удар пришелся по микрорайону Солнечный в центре города. Смотрите видео с места падения ракеты 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T12:47+0400

2022-03-16T12:47+0400

2022-03-16T13:01+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

донбасс

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В результате ракетного удара пострадали не менее четырех человек, включая ребенка. Также повреждены жилые дома, магазины. Несколькими днями ранее похожий инцидент произошел в Донецке – украинская "Точка-У" подорвалась в центре города. Погибли 20 мирных жителей, около 30 получили тяжелые ранения.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, видео