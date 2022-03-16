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Повышение пенсий и соцвыплат: Путин объявил о новых мерах экономической поддержки в России
Повышение пенсий и соцвыплат: Путин объявил о новых мерах экономической поддержки в России
Глава государства подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T18:35+0400
2022-03-16T18:35+0400
2022-03-16T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о новых мерах поддержки россиян.Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять следующие меры по обеспечению социально-экономической стабильности:Глава государства подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут приведут к росту безработицы и инфляции, но задача властей минимизировать эти последствия.В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.При этом российский лидер добавил, что в отличие от США и их европейских партнеров, Россия будет уважать право собственности. По его словам, аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц стали уроком для национального бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.В связи с этим он призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что позволит снизить цены.Путин отметил, что Запад не простит России самостоятельного курса и попытается дожать ее и нарушить территориальную целостность, но у США и их союзников не получится этого сделать.Спецоперация и санкцииРоссия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, владимир путин, михаил мишустин, украина, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Повышение пенсий и соцвыплат: Путин объявил о новых мерах экономической поддержки в России
18:35 16.03.2022 (обновлено: 19:24 16.03.2022) Подписаться на
Глава государства подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о новых мерах поддержки россиян.
Как передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Кремля, документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять следующие меры по обеспечению социально-экономической стабильности:
адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
мониторинг цен на товары первой необходимости;
обеспечение занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации;
снижение административных барьеров для бизнеса и оказание ему адресной поддержки, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции;
Глава государства подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут приведут к росту безработицы и инфляции, но задача властей минимизировать эти последствия.
В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.
"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — заявил Путин.
При этом российский лидер добавил, что в отличие от США и их европейских партнеров, Россия будет уважать право собственности. По его словам, аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц стали уроком для национального бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.
В связи с этим он призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что позволит снизить цены.
Путин отметил, что Запад не простит России самостоятельного курса и попытается дожать ее и нарушить территориальную целостность, но у США и их союзников не получится этого сделать.
Спецоперация и санкции
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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