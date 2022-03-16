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Премьер-министр Грузии поедет на Украину?
Премьер-министр Грузии поедет на Украину?
Решение о визите глвы грузинского правительства на Украину пока не принято 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T16:41+0400
2022-03-16T16:41+0400
2022-03-16T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Вопрос возможного визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Украину должен стать темой для консультаций, в том числе с международными партнерами, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.С 24 феврале на Украине провидится "спецоперация по денацификации и демилитаризации", начатая российской стороной. По его словам, основанием для консультаций должен стать анализ рисков безопасности, после чего будет принято решение."Когда такие консультации пройдут, в том числе с международными партнерами, мы сможем озвучить нашу позицию", - сказал Кобахидзе.После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. Власти Грузии отказались от введения санкций, заявив, что это намного больше ударит по самой Грузии.Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, украина, совет европы, обсе
Премьер-министр Грузии поедет на Украину?
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Решение о визите глвы грузинского правительства на Украину пока не принято
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Вопрос возможного визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Украину должен стать темой для консультаций, в том числе с международными партнерами, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
С 24 феврале на Украине провидится "спецоперация по денацификации и демилитаризации", начатая российской стороной.
"Что касается возможного визита (премьера Грузии на Украину - ред.), любое такое решене должно приниматься на основании широких консультаций, в том числе с международными партнерами", - сказал Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, основанием для консультаций должен стать анализ рисков безопасности, после чего будет принято решение.
"Когда такие консультации пройдут, в том числе с международными партнерами, мы сможем озвучить нашу позицию", - сказал Кобахидзе.
После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. Власти Грузии отказались от введения санкций, заявив, что это намного больше ударит по самой Грузии.
Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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