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Региональная издательская конференция пройдет в Тбилиси
Региональная издательская конференция пройдет в Тбилиси
Грузинские и зарубежные участники конференции обсудят актуальные вопросы издательской сферы 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T16:59+0400
2022-03-16T16:59+0400
2022-03-16T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Региональная издательская конференция Кавказа и стран Черноморского бассейна пройдет в Тбилиси 11-12 апреля.Конференция пройдет в основном в формате дискуссий, участники которых обсудят вопросы, представляющие интерес и актуальность для данной сферы.Грузинский издательский сектор на конференции представят максимум три представителя отрасли, отмечают организаторы. Для этого до 21 марта необходимо зарегистрироваться на сайте gpba.ge.Мероприятие пройдет в конференц-зале столичного отеля Rooms.Проект осуществляется по совместной инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии и "Тбилиси – мировая столица книги".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, тбилиси, культура
Региональная издательская конференция пройдет в Тбилиси
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Грузинские и зарубежные участники конференции обсудят актуальные вопросы издательской сферы
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Региональная издательская конференция Кавказа и стран Черноморского бассейна пройдет в Тбилиси 11-12 апреля.
Для участия в региональной конференции Тбилиси посетят около тридцати издателей и представителей сферы не только из стран Кавказа и Черноморского бассейна, но и из Европы и США. В мероприятии также примут участие представители Всемирной ассоциации издателей (IPA).
Конференция пройдет в основном в формате дискуссий, участники которых обсудят вопросы, представляющие интерес и актуальность для данной сферы.
Грузинский издательский сектор на конференции представят максимум три представителя отрасли, отмечают организаторы. Для этого до 21 марта необходимо зарегистрироваться на сайте gpba.ge.
Мероприятие пройдет в конференц-зале столичного отеля Rooms.
Проект осуществляется по совместной инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии и "Тбилиси – мировая столица книги".
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