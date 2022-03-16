https://sputnik-georgia.ru/20220316/regionalnaya-izdatelskaya-konferentsiya-proydet-v-tbilisi-265269074.html

Региональная издательская конференция пройдет в Тбилиси

Региональная издательская конференция пройдет в Тбилиси

Грузинские и зарубежные участники конференции обсудят актуальные вопросы издательской сферы 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Региональная издательская конференция Кавказа и стран Черноморского бассейна пройдет в Тбилиси 11-12 апреля.Конференция пройдет в основном в формате дискуссий, участники которых обсудят вопросы, представляющие интерес и актуальность для данной сферы.Грузинский издательский сектор на конференции представят максимум три представителя отрасли, отмечают организаторы. Для этого до 21 марта необходимо зарегистрироваться на сайте gpba.ge.Мероприятие пройдет в конференц-зале столичного отеля Rooms.Проект осуществляется по совместной инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг Грузии и "Тбилиси – мировая столица книги".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, тбилиси, культура