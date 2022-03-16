https://sputnik-georgia.ru/20220316/snegopad-na-rikotskom-perevale-v-gruzii-ogromnye-probki-u-tonnelya---video-265279445.html

Снегопад на Рикотском перевале в Грузии: огромные пробки у тоннеля - видео

Снегопад на Рикотском перевале в Грузии: огромные пробки у тоннеля - видео

В Грузии в последние дни наблюдается резкое похолодание и идет снег. Вечером сильный снегопад создал проблемы для движения машин в горах в районе Рикотского... 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T23:59+0400

2022-03-16T23:59+0400

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На центральной автотрассе, связывающей западную и восточную части Грузии, вечером в среду возникли проблемы с движением транспорта. Виной тому стал сильный снегопад. Это привело к заторам и аварийным ситуациям. Некоторые машины даже не могли тронуться с места и застревали. Хотя казалось, похолодание и снег не должны были стать неожиданностью - все последние дни на территории Грузии наблюдается плохая и холодная погода, в горных районах и не только, идет снег.

рикотский перевал

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Снегопад на Рикотском перевале: огромные пробки у тоннеля - видео Снегопад на Рикотском перевале: огромные пробки у тоннеля - видео 2022-03-16T23:59+0400 true PT1M05S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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