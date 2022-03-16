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Снегопад на Рикотском перевале в Грузии: огромные пробки у тоннеля - видео
Снегопад на Рикотском перевале в Грузии: огромные пробки у тоннеля - видео
В Грузии в последние дни наблюдается резкое похолодание и идет снег. Вечером сильный снегопад создал проблемы для движения машин в горах в районе Рикотского... 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T23:59+0400
2022-03-16T23:59+0400
2022-03-16T23:59+0400
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На центральной автотрассе, связывающей западную и восточную части Грузии, вечером в среду возникли проблемы с движением транспорта. Виной тому стал сильный снегопад. Это привело к заторам и аварийным ситуациям. Некоторые машины даже не могли тронуться с места и застревали. Хотя казалось, похолодание и снег не должны были стать неожиданностью - все последние дни на территории Грузии наблюдается плохая и холодная погода, в горных районах и не только, идет снег.
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Снегопад на Рикотском перевале: огромные пробки у тоннеля - видео
Снегопад на Рикотском перевале: огромные пробки у тоннеля - видео
2022-03-16T23:59+0400
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рикотский перевал, рикотский тоннель, видео
Снегопад на Рикотском перевале в Грузии: огромные пробки у тоннеля - видео
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В Грузии в последние дни наблюдается резкое похолодание и идет снег. Вечером сильный снегопад создал проблемы для движения машин в горах в районе Рикотского перевала. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из Сурами.
На центральной автотрассе, связывающей западную и восточную части Грузии, вечером в среду возникли проблемы с движением транспорта. Виной тому стал сильный снегопад. Это привело к заторам и аварийным ситуациям. Некоторые машины даже не могли тронуться с места и застревали. Хотя казалось, похолодание и снег не должны были стать неожиданностью - все последние дни на территории Грузии наблюдается плохая и холодная погода, в горных районах и не только, идет снег.