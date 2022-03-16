https://sputnik-georgia.ru/20220316/tbilisi-primet-festival-frantsuzskikh-korotkometrazhnykh-filmov-265254362.html

Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов

Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов

Желающим покажут фильмы на тему феминизма, манипулирования информацией и инклюзивности 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T11:29+0400

2022-03-16T11:29+0400

2022-03-16T11:29+0400

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Фестиваль короткометражных фильмов (La Fête du Court Métrage), который организует посольство Франции в Грузии и Французский институт, пройдет в Тбилиси 18 и 19 марта.Фестиваль короткометражных фильмов – это бесплатное мероприятие, открытое для всех. Смотр будет проходить в более чем 6 тысячах мест во Франции и за ее пределами.Фестиваль короткометражных фильмов проводится каждый год и его цель – сделать короткометражные фильмы более популярными и доступными.Организаторы отмечают, что фестиваль возвращается к нормальной жизни, несмотря на пандемию, и пройдет в оффлайн-формате.Для фестиваля этого года Французский институт Грузии предлагает фильмы на темы феминизма, манипулирования информацией и инклюзивности. Фестиваль также предложит фильмы для детей.В связи с коронавирусом, на мероприятие будет допущено не более 30 человек. Поэтому для посещения необходимо заранее зарегистрироваться, написав по адресу leonora.fund@diplomatie.gouv.fr.Место киносеансов – Университет театра и кино имени Шота Руставели, по адресу – проспект Давида Агмашенебели, 40.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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