https://sputnik-georgia.ru/20220316/tbilisi-primet-festival-frantsuzskikh-korotkometrazhnykh-filmov-265254362.html
Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов
Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов
Желающим покажут фильмы на тему феминизма, манипулирования информацией и инклюзивности 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T11:29+0400
2022-03-16T11:29+0400
2022-03-16T11:29+0400
тбилиси
франция
кино
культура
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559624_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9b7823df6a5d44682b1edac3acd918c6.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Фестиваль короткометражных фильмов (La Fête du Court Métrage), который организует посольство Франции в Грузии и Французский институт, пройдет в Тбилиси 18 и 19 марта.Фестиваль короткометражных фильмов – это бесплатное мероприятие, открытое для всех. Смотр будет проходить в более чем 6 тысячах мест во Франции и за ее пределами.Фестиваль короткометражных фильмов проводится каждый год и его цель – сделать короткометражные фильмы более популярными и доступными.Организаторы отмечают, что фестиваль возвращается к нормальной жизни, несмотря на пандемию, и пройдет в оффлайн-формате.Для фестиваля этого года Французский институт Грузии предлагает фильмы на темы феминизма, манипулирования информацией и инклюзивности. Фестиваль также предложит фильмы для детей.В связи с коронавирусом, на мероприятие будет допущено не более 30 человек. Поэтому для посещения необходимо заранее зарегистрироваться, написав по адресу leonora.fund@diplomatie.gouv.fr.Место киносеансов – Университет театра и кино имени Шота Руставели, по адресу – проспект Давида Агмашенебели, 40.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559624_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_64f89b4120712c5808a83c144199903e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, франция, кино, культура, грузия, новости
Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов
Подписаться на
Желающим покажут фильмы на тему феминизма, манипулирования информацией и инклюзивности
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Фестиваль короткометражных фильмов (La Fête du Court Métrage), который организует посольство Франции в Грузии и Французский институт, пройдет в Тбилиси 18 и 19 марта.
Фестиваль короткометражных фильмов – это бесплатное мероприятие, открытое для всех. Смотр будет проходить в более чем 6 тысячах мест во Франции и за ее пределами.
Фестиваль короткометражных фильмов проводится каждый год и его цель – сделать короткометражные фильмы более популярными и доступными.
Организаторы отмечают, что фестиваль возвращается к нормальной жизни, несмотря на пандемию, и пройдет в оффлайн-формате.
Для фестиваля этого года Французский институт Грузии предлагает фильмы на темы феминизма, манипулирования информацией и инклюзивности. Фестиваль также предложит фильмы для детей.
Картины будут показаны на языке оригинала с грузинскими субтитрами. Подробная программа фестиваля будет опубликована позже.
В связи с коронавирусом, на мероприятие будет допущено не более 30 человек. Поэтому для посещения необходимо заранее зарегистрироваться, написав по адресу leonora.fund@diplomatie.gouv.fr.
Место киносеансов – Университет театра и кино имени Шота Руставели, по адресу – проспект Давида Агмашенебели, 40.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.