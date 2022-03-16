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Цулукиани увеличила годовой бюджет Дманисского театра в 15 раз

Цулукиани увеличила годовой бюджет Дманисского театра в 15 раз

Решение об увеличении бюджета и штата театра министр культуры Тея Цулукиани приняла по итогам своего визита в феврале 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T14:46+0400

2022-03-16T14:46+0400

2022-03-16T14:46+0400

дманиси

грузия

новости

культура

георгий сихарулидзе

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии в 15 раз увеличило годовой бюджет Дманисского профессионального государственного драматического театра имени Зинаиды Кверенчхиладзе.Ранее бюджет театра составлял 26 тысяч лари (8 тысяч долларов). С марта же текущего года финансирование было увеличено до 408,4 тысячи лари (126,8 тысячи долларов), отмечают в ведомстве.Речь идет о восьми актерах, художнике по свету, звукорежиссере, техническом режиссере, реквизиторе, костюмере, машинисте сцены, сценографе и других."Соответственно, в театре будут люди всех тех профессий, которые необходимы для его эффективного функционирования и безупречного управления творческим процессом. Увеличение бюджета во многом отразилось на фонде заработной платы, чтобы занятые в театре люди могли работать в надлежащих условиях", – говорится в сообщении.Следует отметить, что решением министра культуры от 8 февраля 2022 года художественным руководителем Дманисского театра был назначен режиссер Георгий Сихарулидзе.Министр культуры Тея Цулукиани приняла решение об увеличении бюджета и штата театра по итогам своего визита в феврале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дманиси, грузия, новости, культура, георгий сихарулидзе, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии