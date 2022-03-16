https://sputnik-georgia.ru/20220316/uchenye-podelilis-sekretom-kak-poluchit-immunitet-na-covid-19-265174148.html
Ученые поделились секретом: как получить иммунитет на COVID-19?
Ученые поделились секретом: как получить иммунитет на COVID-19?
Сделав вакцину после перенесения штамма коронавируса "омикрон", человек может получить так называемый "супериммунитет", говорят ученые
2022-03-16T06:05+0400
2022-03-16T06:05+0400
2022-03-16T06:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Ученые выяснили, что пациенты, переболевшие штаммом коронавируса "омикрон", после вакцинации могут получить иммунитет против будущих вариантов коронавируса.Специалисты отмечают, что после прорывной инфекции, когда человек заболевает, несмотря на прививку от коронавируса, он получает гибридный иммунитет.Интересно и то, что, по словам ученых, качество антител у тех, кто переболел после прививки, было гораздо выше. Так эти антитела способны нейтрализовать различные варианты вируса.Несмотря на то, что люди с таким иммунитетом будут иметь высокий уровень защиты, специалисты подчеркивают, что коронавирус все еще остается непредсказуемым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
советы врачей, наука, новости, здоровье, справки
Ученые поделились секретом: как получить иммунитет на COVID-19?
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Сделав вакцину после перенесения штамма коронавируса "омикрон", человек может получить так называемый "супериммунитет", говорят ученые
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Ученые выяснили, что пациенты, переболевшие штаммом коронавируса "омикрон", после вакцинации могут получить иммунитет против будущих вариантов коронавируса.
Специалисты отмечают, что после прорывной инфекции, когда человек заболевает, несмотря на прививку от коронавируса, он получает гибридный иммунитет.
Интересно и то, что, по словам ученых, качество антител у тех, кто переболел после прививки, было гораздо выше. Так эти антитела способны нейтрализовать различные варианты вируса.
Несмотря на то, что люди с таким иммунитетом будут иметь высокий уровень защиты, специалисты подчеркивают, что коронавирус все еще остается непредсказуемым.
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