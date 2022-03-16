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В столице Латвии отметили день памяти латышских легионеров СС - видео

В столице Латвии отметили день памяти латышских легионеров СС - видео

В Риге более 100 человек прошли маршем по главным улицам города – так националисты отмечают день памяти латышских легионеров СС. Как проходила эта акция ... 16.03.2022, Sputnik Грузия

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Колонну возглавил лютеранский священник Гунтис Калме, в марше также приняли участие представители националистических партий Латвии. Два предыдущих года мероприятие не проводилось из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, шествие хотели запретить и в этом году, но городские власти изменили свое мнение и разрешили националистам провести "возложение цветов". Стоит отметить, что Рижская дума запретила антифашистам организовывать в этот день свои акции по осуждению преступлений нацистов.

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Шествие последователей латышских легионеров в Риге Шествие последователей латышских легионеров в Риге 2022-03-16T19:47+0400 true PT0M53S

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