https://sputnik-georgia.ru/20220317/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-17-marta-265285904.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 17 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 17 марта

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T11:38+0400

2022-03-17T11:38+0400

2022-03-17T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузинские медики из 888 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 434 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 21 620 тестов на коронавирус, 19 218 – на антиген, 2 402 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 637 691 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 831 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 594 011 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 17 пациентов, а с начала пандемии – 16 612.На данный момент в стране 29 029 активных случаев, из них 986 нуждается в стационарном лечении. Состояние 280 пациентов тяжелое. 28 043 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 16 марта составляет 4,11%, за две недели – 10,92 %, за семь дней – 7,54%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19