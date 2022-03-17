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Дефолта не будет: Россия выплатила купон по еврооблигациям

Дефолта не будет: Россия выплатила купон по еврооблигациям

Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась в свете заморозки золотовалютных резервов Банка России 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T15:12+0400

2022-03-17T15:12+0400

2022-03-17T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар - Sputnik. Министерство финансов России заявило о выполнении платежного поручения о выплатах купонного дохода по еврооблигациям.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.Платежным агентом по еврооблигациям выступает лондонский филиал американского Citibank.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь "мяч на стороне властей США", которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась в свете заморозки золотовалютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрета на проведение операций российским ЦБ. В таких условиях Минфин утвердил временный порядок обслуживания еврооблигаций. Он предполагает проведение платежей в рублях по рыночному курсу в случае невозможности совершать валютные платежи.

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