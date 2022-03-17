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Дело о насилии в отношении журналистов в Тбилиси: суд вынес первый приговор

Дело о насилии в отношении журналистов в Тбилиси: суд вынес первый приговор

Суд вынес первый обвинительный приговор по делу о событиях 5-6 июля в Тбилиси 17.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-17T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным гражданина Ираклия Кавлашвили в преследовании и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста на проспекте Руставели 6 июля 2021 года.Обвиняемый был приговорен к двум годам лишения свободы.Это первый обвинительный приговор в отношении задержанных по делу о событиях 5-6 июля. В эти дни противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Пострадали 53 работника СМИ. За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек.На суде в четверг подтвердилось, что Кавлашвили принял оператора телеканала "Палитраньюс" за сторонника ЛГБТ-сообщества и попытался незаконно помешать ему осуществить профессиональную деятельность. Правоохранители задержали Кавлашвили 6 июля. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 154 УК - "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста на почве нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, совершенное с угрозой насилия", а также по подпункту "а" части второй статьи 156 УК Грузии- "преследование лица за его профессиональную деятельность на почве нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, с совершением насилия".Во время событий 5 июля пострадал и оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава. Он скончался дома через шесть дней после избиения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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