https://sputnik-georgia.ru/20220317/film-lany-gogoberidze-zolotoaya-nit-vysoko-otsenili-v-yaponii-265283923.html
Фильм Ланы Гогоберидзе "Золотая нить" высоко оценили в Японии
Фильм Ланы Гогоберидзе "Золотая нить" высоко оценили в Японии
В картине затронута важная тема проблем пожилых людей, о которых, по словам критиков, так редко говорят в сегодняшнем грузинском кинематографе 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T10:40+0400
2022-03-17T10:40+0400
2022-03-17T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Фильм "Золотая нить" грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе был высоко оценен японскими зрителями и кинокритиками, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Японские зрители посмотрели фильм Гогоберидзе 26 февраля. Как отмечает киноцентр, сеанс посетили 300 человек, что является хорошим показателем в период пандемии. Также были записаны многочисленные интервью с Ланой Гогоберидзе.Помимо фильма Гогоберидзе кинотеатр Iwanami Hall в Токио до 15 апреля будет показывать по четыре грузинских фильма в день. Что касается "Золотой нити", то ее покажут в 30 кинотеатрах Японии."Золотая нить" – последняя работа Ланы Гогоберидзе на данном этапе. Он был снят режиссером в 2019 году. Фильм совместного производства Грузии и Франции.Премьера "Золотой нити" прошла в рамках 20-го Тбилисского международного кинофестиваля. Как отметили критики, тепло принявшие фильм, в картине затронута важная тема проблем пожилых людей, о которых так редко говорят в сегодняшнем грузинском кинематографе.Главные роли в фильме исполнили Нана Джорджадзе, Гуранда Габуния, Зурб Кипшидзе, Дато Квирцхалия, Темико Чичинадзе и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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лана гогоберидзе, новости, грузия, культура, гуранда габуния, нана джорджадзе, япония, токио, франция, грузинское кино, триумф грузинского кино
Фильм Ланы Гогоберидзе "Золотая нить" высоко оценили в Японии
10:40 17.03.2022 (обновлено: 10:44 17.03.2022) Подписаться на
В картине затронута важная тема проблем пожилых людей, о которых, по словам критиков, так редко говорят в сегодняшнем грузинском кинематографе
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Фильм "Золотая нить" грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе был высоко оценен японскими зрителями и кинокритиками, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Японские зрители посмотрели фильм Гогоберидзе 26 февраля. Как отмечает
киноцентр, сеанс посетили 300 человек, что является хорошим показателем в период пандемии. Также были записаны многочисленные интервью с Ланой Гогоберидзе.
Помимо фильма Гогоберидзе кинотеатр Iwanami Hall в Токио до 15 апреля будет показывать по четыре грузинских фильма в день. Что касается "Золотой нити", то ее покажут в 30 кинотеатрах Японии.
"Золотая нить" – последняя работа Ланы Гогоберидзе на данном этапе. Он был снят режиссером в 2019 году. Фильм совместного производства Грузии и Франции.
Главная героиня фильма – 80-летняя писательница Элене. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена сидеть в четырех стенах. Ее жизнь меняется с появлением в доме дальней родственницы Миранды, которая страдает болезнью Альцгеймера и, как выясняется, когда-то еще в советские времена помешала выходу одной из книг Элене. Напряжение в отношениях женщин достигает пика после звонка Арчила – давнего друга женщин, к которому они обе были неравнодушны.
Премьера "Золотой нити" прошла в рамках 20-го Тбилисского международного кинофестиваля.
Как отметили критики, тепло принявшие фильм, в картине затронута важная тема проблем пожилых людей, о которых так редко говорят в сегодняшнем грузинском кинематографе.
Главные роли в фильме исполнили Нана Джорджадзе, Гуранда Габуния, Зурб Кипшидзе, Дато Квирцхалия, Темико Чичинадзе и другие.
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