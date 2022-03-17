https://sputnik-georgia.ru/20220317/film-lany-gogoberidze-zolotoaya-nit-vysoko-otsenili-v-yaponii-265283923.html

Фильм Ланы Гогоберидзе "Золотая нить" высоко оценили в Японии

Фильм Ланы Гогоберидзе "Золотая нить" высоко оценили в Японии

В картине затронута важная тема проблем пожилых людей, о которых, по словам критиков, так редко говорят в сегодняшнем грузинском кинематографе 17.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Фильм "Золотая нить" грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе был высоко оценен японскими зрителями и кинокритиками, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Японские зрители посмотрели фильм Гогоберидзе 26 февраля. Как отмечает киноцентр, сеанс посетили 300 человек, что является хорошим показателем в период пандемии. Также были записаны многочисленные интервью с Ланой Гогоберидзе.Помимо фильма Гогоберидзе кинотеатр Iwanami Hall в Токио до 15 апреля будет показывать по четыре грузинских фильма в день. Что касается "Золотой нити", то ее покажут в 30 кинотеатрах Японии."Золотая нить" – последняя работа Ланы Гогоберидзе на данном этапе. Он был снят режиссером в 2019 году. Фильм совместного производства Грузии и Франции.Премьера "Золотой нити" прошла в рамках 20-го Тбилисского международного кинофестиваля. Как отметили критики, тепло принявшие фильм, в картине затронута важная тема проблем пожилых людей, о которых так редко говорят в сегодняшнем грузинском кинематографе.Главные роли в фильме исполнили Нана Джорджадзе, Гуранда Габуния, Зурб Кипшидзе, Дато Квирцхалия, Темико Чичинадзе и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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