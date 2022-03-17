https://sputnik-georgia.ru/20220317/glava-mvd-gruzii-my-ne-predusmotreli-napadeniya-na-zhurnalistov-265303123.html

Глава МВД Грузии: Мы не предусмотрели нападения на журналистов

Глава МВД Грузии: Мы не предусмотрели нападения на журналистов

Основные силы полиции были у филармонии, а нападения на журналистов были в разных местах и спонтанными, заявил министр 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T19:24+0400

2022-03-17T19:24+0400

2022-03-17T19:24+0400

грузия

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вахтанг гомелаури

мвд грузии

беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии не рассматривало возможность нападения на журналистов 5 июля 2021 года, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.В этот день 5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках."Полиция в этот день была рассредоточена маленькими группами в восьми локациях. Основные силы были у филармонии и у парка Вере, откуда планировалось шествие, а нападения были в разных местах и спонтанными. Мы не просчитали нападения на журналистов и не рассматривали такой возможности. Мы перенесли весь акцент на ЛГБТ", - сказал Гомелаури в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. Полиция всего по уголовным делам в рамках расследования фактов нападения на представителей СМИ и офис ЛГБТ-сообщества задержала 27 человек. Большинство из них ждет приговора на свободе, выплатив залог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов