https://sputnik-georgia.ru/20220317/gruzinskie-politseyskie-zaderzhali-obvinyaemogo-v-razboe-posle-20-let-rozyska-265288598.html

Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска

Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска

Теперь сорокапятилетнему обвиняемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T12:36+0400

2022-03-17T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники полиции региона Квемо-Картли в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали обвиняемого в разбое, который находился в розыске 20 лет с 2002 года, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Обвиняемый был задержан на КПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница). Согласно статье 179 Уголовного кодекса Грузии "разбой" – за совершенное преступление 45-летнему обвиняемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.Задержанный был доставлен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, мвд грузии