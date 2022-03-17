https://sputnik-georgia.ru/20220317/gruzinskie-politseyskie-zaderzhali-obvinyaemogo-v-razboe-posle-20-let-rozyska-265288598.html
Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска
Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска
Теперь сорокапятилетнему обвиняемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T12:36+0400
2022-03-17T12:36+0400
2022-03-17T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники полиции региона Квемо-Картли в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали обвиняемого в разбое, который находился в розыске 20 лет с 2002 года, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Обвиняемый был задержан на КПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница). Согласно статье 179 Уголовного кодекса Грузии "разбой" – за совершенное преступление 45-летнему обвиняемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.Задержанный был доставлен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, мвд грузии
Грузинские полицейские задержали обвиняемого в разбое после 20 лет розыска
12:36 17.03.2022 (обновлено: 12:50 17.03.2022) Подписаться на
Теперь сорокапятилетнему обвиняемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники полиции региона Квемо-Картли в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали обвиняемого в разбое, который находился в розыске 20 лет с 2002 года, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Обвиняемый был задержан на КПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница). Согласно статье 179 Уголовного кодекса Грузии "разбой" – за совершенное преступление 45-летнему обвиняемому грозит
от пяти до семи лет тюрьмы.
Задержанный был доставлен в пенитенциарное учреждение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.