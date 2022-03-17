https://sputnik-georgia.ru/20220317/iliya-vtoroy-prizval-veruyuschikh-pomolitsya-o-mire-vo-vsem-mire-265285606.html
Илия Второй призвал верующих помолиться о мире во всем мире
Илия Второй призвал верующих помолиться о мире во всем мире
Илия II также призвал священнослужителей провести молебен о всех погибших 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T11:21+0400
2022-03-17T11:21+0400
2022-03-17T11:31+0400
грузия
новости
общество
католикос-патриарх всея грузии илия ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250579070_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_6015d373f717e401dbd6f436cd5a669f.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал паству помолиться всем вместе о мире на Украине, в Грузии и во всем мире сегодня, в 12 часов по тбилисскому времени, говорится в обращении Патриарха.Это текст молитвы, которую, по словам Патриарха, нужно произнести трижды:"Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго. Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа!Господь, спаси Украину, спаси Грузию и весь мир!"Католикос-Патриарх также призвал священнослужителей в воскресенье 20 марта после службы провести молебен о всех погибших на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250579070_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_4e6020843894f2dd90250139c614c063.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Илия Второй призвал верующих помолиться о мире во всем мире
11:21 17.03.2022 (обновлено: 11:31 17.03.2022) Подписаться на
Илия II также призвал священнослужителей провести молебен о всех погибших
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал паству помолиться всем вместе о мире на Украине, в Грузии и во всем мире сегодня, в 12 часов по тбилисскому времени, говорится в обращении Патриарха.
"Хочу призвать нашу паству (находящуюся как в Грузии, так и за рубежом) к единой молитве за мир. В четверг, в 12 часов по тбилисскому времени, где бы вы ни находились (в храме, на работе, дома, на улице), постараемся все вместе молить Господа за Украину, за весь мир, и попросить Пресвятую Богородицу о помощи этой сильнейшей молитвой", – говорится в обращении Патриарха.
Это текст молитвы, которую, по словам Патриарха, нужно произнести трижды:
"Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго. Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа!
Господь, спаси Украину, спаси Грузию и весь мир!"
Католикос-Патриарх также призвал священнослужителей в воскресенье 20 марта после службы провести молебен о всех погибших на Украине.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.