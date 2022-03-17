https://sputnik-georgia.ru/20220317/iliya-vtoroy-prizval-veruyuschikh-pomolitsya-o-mire-vo-vsem-mire-265285606.html

Илия Второй призвал верующих помолиться о мире во всем мире

Илия Второй призвал верующих помолиться о мире во всем мире

Илия II также призвал священнослужителей провести молебен о всех погибших 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T11:21+0400

2022-03-17T11:21+0400

2022-03-17T11:31+0400

грузия

новости

общество

католикос-патриарх всея грузии илия ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250579070_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_6015d373f717e401dbd6f436cd5a669f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал паству помолиться всем вместе о мире на Украине, в Грузии и во всем мире сегодня, в 12 часов по тбилисскому времени, говорится в обращении Патриарха.Это текст молитвы, которую, по словам Патриарха, нужно произнести трижды:"Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго. Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа!Господь, спаси Украину, спаси Грузию и весь мир!"Католикос-Патриарх также призвал священнослужителей в воскресенье 20 марта после службы провести молебен о всех погибших на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii