https://sputnik-georgia.ru/20220317/komnata-ekateriny-gabashvili-v-dome-pisateley-prinyala-pervuyu-gostyu-iz-shvetsii-265301539.html
Комната Екатерины Габашвили в Доме писателей приняла первую гостью из Швеции
Комната Екатерины Габашвили в Доме писателей приняла первую гостью из Швеции
В комнате одной из первых грузинских феминисток и активисток в борьбе за права женщин авторы могут работать над литературными произведениями 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T17:44+0400
2022-03-17T17:44+0400
2022-03-17T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Шведская переводчица и лингвист Ханна Сандборг приступила к работе над переводом на шведский язык грузинских произведений в комнате имени Екатерины Габашвили в столичном Доме писателей.Екатерина Габашвили - грузинская писательница и общественный деятель. Одна из первых грузинских феминисток и активисток в борьбе за права женщин.Комната имени Екатерина Габашвили — это открытое пространство для писателей, переводчиков и художников, которые в определнный срок могут пользоваться данным местом для работы. Дом писателей предлагает для этого полностью оборудованный зал.В комнате Габашвили Сандборг в течение месяца будет работать над переводом рассказов Элене Бочоришвили и книги Гурама Мацхонашвили "Глдани".Любопытно, что Екатерина Габашвили еще 1926 году писала о необходимости для писателя, особенно писательницы, иметь "собственную комнату":"Пишу только случайно, кто мне даст обработать все это?! Поэтому все мои письма похожи на план для будущей работы, а не на законченное произведение искусства. Труд женщины еще долго не будут уважать, и кто знает, когда у меня появится "кабинет писателя", - цитируют Габашвили в Доме писателей.Желающие поработать в комнате Екатерины Габашвили в Доме писателей должны заполнить электронную заявку здесь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дом писателей грузии, грузия, новости, культура, тбилиси, швеция
Комната Екатерины Габашвили в Доме писателей приняла первую гостью из Швеции
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В комнате одной из первых грузинских феминисток и активисток в борьбе за права женщин авторы могут работать над литературными произведениями
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Шведская переводчица и лингвист Ханна Сандборг приступила к работе над переводом на шведский язык грузинских произведений в комнате имени Екатерины Габашвили в столичном Доме писателей.
Екатерина Габашвили - грузинская писательница и общественный деятель. Одна из первых грузинских феминисток и активисток в борьбе за права женщин.
Комната имени Екатерина Габашвили — это открытое пространство для писателей, переводчиков и художников, которые в определнный срок могут пользоваться данным местом для работы. Дом писателей предлагает для этого полностью оборудованный зал.
В комнате Габашвили Сандборг в течение месяца будет работать над переводом рассказов Элене Бочоришвили и книги Гурама Мацхонашвили "Глдани".
Любопытно, что Екатерина Габашвили еще 1926 году писала о необходимости для писателя, особенно писательницы, иметь "собственную комнату":
"Пишу только случайно, кто мне даст обработать все это?! Поэтому все мои письма похожи на план для будущей работы, а не на законченное произведение искусства. Труд женщины еще долго не будут уважать, и кто знает, когда у меня появится "кабинет писателя", - цитируют Габашвили в Доме писателей.
Желающие поработать в комнате Екатерины Габашвили в Доме писателей должны заполнить электронную заявку здесь
.
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