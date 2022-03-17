https://sputnik-georgia.ru/20220317/meditsina-v-gruzii-kak-kupit-medstrakhovku-inostrantsu-265270809.html

Медицина в Грузии: как купить медстраховку иностранцу?

Медицина в Грузии: как купить медстраховку иностранцу?

Получение медицинской страховки для иностранцев в Грузии - наиболеее актуальный вопрос последнего времени

2022-03-17T06:06+0400

2022-03-17T06:06+0400

2022-03-17T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Как купить медицинскую страховку в Грузии, где получить качественную медицинскую помощь и по каким ценам – это вопросы, которые волнуют пребывающих в страну иностранцев.С приездом в Грузию иностранцы в первую очередь ищут жилье, цены на которое выросли в одночасье. Однако им предстоит еще сделать и медицинскую страховку, что немаловажно во время переезда в другую страну. В Грузии медицинские сервисы довольно дорогие и они часто недоступны для самих граждан. Государственная программа всеобщего страхования действует только для граждан страны, и то в нее входит минимальный пакет медуслуг. В Грузии граждане чаще имеют частную страховку, которая покрывает их медицинские нужды. В случае иностранцев госпрограмма всеобщего страхования на них не распространяется. Что же касается частных страховых компаний, то почти все они предлагают иностранцам все те же пакеты, которые созданы для граждан Грузии. Единственным отличием является то, что иностранцы должны заплатить сумму за год вперед. То есть минимальный срок страховки – один год. Цены также разные, в зависимости от пакета. Цены колеблются от 500 лари на одного человека (около 17 тысяч рублей). Но если быть реалистом, вам придется потратить на страховку минимум 850 лари (около 29 тысяч рублей).В том случае, если нет страховки и иностранцу понадобится врач, то ему придется платить полную сумму за медсервис. К примеру, консультация семейного врача стоит от 50 до 70 лари (около 2-3 тысяч рублей). Стоимость консультации определенных профильных врачей колеблется от 60 до 100 лари за визит (около 2-4 тысяч рублей). Что же касается анализов, то к примеру общий анализ крови стоит 20 лари (около 700 рублей), анализ мочи до 15 лари (около 500 рублей), а эхоскопия от 50 до 70 лари (около 2 тысяч рублей). Самые крупные страховые компании в Грузии – GPI Holding, Insurance Group of Georgia, Alpha, IRAO - Vienna Insurance Group, Imedi L, Ardi и другие. Наиболее важным городом с медицинской точки зрения в Грузии считается Тбилиси. Здесь расположены основные многопрофильные и оснащенные новейшей аппаратурой клиники. Однако получить многопрофильное медицинское обслуживание можно в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и почти во всех других крупных городах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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справки , россия, грузия, здравоохранение в грузии, общество, новости, беларусь, украина, тбилиси, медицина