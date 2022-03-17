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Минсельхоз: у Грузии нет проблем с запасами муки и пшеницы
Минсельхоз: у Грузии нет проблем с запасами муки и пшеницы
Основными поставщиками пшеницы и муки в Грузию являются Россия и Украина 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T08:01+0400
2022-03-17T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. У Грузии есть достаточно ресурсов для бесперебойного обеспечения страны хлебом, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили на встрече с производителями хлеба и хлебобулочных изделий.Вопрос запасов пшеницы и муки возник после начала спецоперации России на Украине. Эти страны являются основными поставщиками этой продукции в Грузию.По его словам, мельницы работают без простоев.Как рассказал глава ассоциации производителей хлеба Малхаза Долидзе, из-за снегопада и очередей из фур на грузино-российской границе, возникли проблемы с поставками пшеницы и муки из России, но сейчас они уже решены."Ввоз грузов через Ларс возобновился, соответственно, проблем с восполнением запасов пшеницы и муки в стране нет", – сказал Долидзе.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. После введения в России экспортной пошлины на пшеницу, Грузия стала покупать больше муки, которая пошлиной не облагается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Минсельхоз: у Грузии нет проблем с запасами муки и пшеницы
08:01 17.03.2022 (обновлено: 08:14 17.03.2022) Подписаться на
Основными поставщиками пшеницы и муки в Грузию являются Россия и Украина
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. У Грузии есть достаточно ресурсов для бесперебойного обеспечения страны хлебом, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили на встрече с производителями хлеба и хлебобулочных изделий.
Вопрос запасов пшеницы и муки возник после начала спецоперации России на Украине. Эти страны являются основными поставщиками этой продукции в Грузию.
"Хочу отметить, что есть достаточно запасов, чтобы в бесперебойном режиме обеспечивать страну хлебом. Каждый производитель активно работает с импортерами, у них есть долгосрочные контракты и потребительский рынок страны стабильно обеспечивается хлебом", – сказал Ханишвили.
По его словам, мельницы работают без простоев.
Как рассказал глава ассоциации производителей хлеба Малхаза Долидзе, из-за снегопада и очередей из фур на грузино-российской границе, возникли проблемы с поставками пшеницы и муки из России, но сейчас они уже решены.
"Ввоз грузов через Ларс возобновился, соответственно, проблем с восполнением запасов пшеницы и муки в стране нет", – сказал Долидзе.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна.
После введения в России экспортной пошлины на пшеницу, Грузия стала покупать больше муки, которая пошлиной не облагается.
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