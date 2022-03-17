https://sputnik-georgia.ru/20220317/o-chem-pesnya-gruzin-na-evrovidenii---2022-i-chto-o-ney-dumayut-v-mire--265295026.html

О чем песня грузин на "Евровидении - 2022" и что о ней думают в мире?

О чем песня грузин на "Евровидении - 2022" и что о ней думают в мире?

Слушатели со всего мира назвали песню Грузии драйвовой, заводной и пробуждающей позитивные эмоции 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T15:44+0400

2022-03-17T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Песня группы Circus Mircus, с которой музыкальный коллектив представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", очень понравилась слушателям – об этом говорят многочисленные восторженные комментарии в YouTube."Очень заводная песня! Нравится. Молодец, Грузия!", "Слушая это, я чувствую себя главным героем фильма, который собирается спасти мир!", "Это так экспериментально", "Мне нужен этот трек в Spotify, пожалуйста. Грузия – мой текущий фаворит на Евровидении - 2022", "Слушая эту песню, я чувствую себя странно счастливым. С любовью из Финляндии", – пишут довольные пользователи со всего мира."Это трек, красивый в своей странности, запоминающийся, утонченный. Очень хорошо сделан. Приятно видеть, что некоторые страны выходят за рамки обычного мейнстрима поп/рок. И, конечно же, Грузия никогда не разочаровывает", – пишет Stavros Papastavrou.Родились у слушателей песни грузинских исполнителей и некоторые прогнозы касательно конкурса."Мне нравится, что Грузия никогда не бывает банальной и ее не волнуют тенденции Евровидения, в отличие от других стран. Надеюсь, они скоро выиграют. Я не думаю, что это победитель, но я надеюсь, что они преуспеют", – написал Oswell."Грузия – одна из самых разнообразных стран в истории ESC", – считает NoComment. "Сначала песня очень напоминает Фрэнка Заппа, а затем чувствуется смесь групп 60-х и брит-попа 90-х. К сожалению, сейчас людям не нравятся такие песни", – пишет M pv.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.Представитель Грузии группа Circus Mircus выступит "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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