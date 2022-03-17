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Объявлен повторный тендер на ремонт станции метро "Варкетили" – мэрия подняла ставку

Объявлен повторный тендер на ремонт станции метро "Варкетили" – мэрия подняла ставку

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила повторный тендер на ремонт станции тбилисского метрополитена "Варкетили". 17.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-17T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила повторный тендер на ремонт станции тбилисского метрополитена "Варкетили".Первый тендер на ремонт станции был объявлен 18 января, однако он сорвался, так как сделать капитальный ремонт станции за 7,1 миллиона лари желающих не нашлось.На этот раз изначальная стоимость тендера составляет 13 666 976 лари. Прием заявок начнется 10 апреля.По условиям тендера, на станции "Варкетили" пол должен быть из гранита, стены из мрамора, а также новый подвесной потолок и новая система освещения. В целом интерьер станции метро должен представлять собой современную интерпретацию стиля 60-х годов прошлого века, с использованием геометрических фигур и необычного сочетания цветов.Это уже вторая попытка отремонтировать станцию метрополитена, предпринимаемая столичным правительством.В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).Производители работ – исполнительный директор ООО "Геомепи", а также менеджер и главный инженер ООО "Кварелмшени" были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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