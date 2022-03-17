https://sputnik-georgia.ru/20220317/osuzhdennykh-v-gruzii-zhdet-amnistiya-kogo-ona-kosnetsya-265274958.html

Осужденных в Грузии ждет амнистия: кого она коснется?

Осужденных в Грузии ждет амнистия: кого она коснется?

Некоторые заключенные в Грузии будут освобождены от наказания 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T07:01+0400

2022-03-17T07:01+0400

2022-03-17T08:19+0400

грузия

новости

общество

амнистия

заключенные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/89/244698968_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a2d646b7aea51ece61c2b3672f1e11f2.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Парламент Грузии 91 голосом утвердил в первом чтении закон "Об амнистии для заключенных", предполагающий сокращение сроков наказания для осужденных, лишенных свиданий во время пандемии коронавируса.Речь идет об обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении в период с 5 марта по 25 мая 2020 года, а также с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.Эти заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения засчитывается при отбывании тюремного приговора.Также амнистия коснется осужденных за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. Их освободят от отбывания наказания в тюрьме или условного срока.При этом амнистия не коснется лиц, осужденных бессрочно, а также виновных в убийствах, нечеловеческом обращении, терроризме, должностных и сексуальных преступлениях, а также преступлениях против человечества.Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, амнистия, заключенные