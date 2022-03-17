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Осужденных в Грузии ждет амнистия: кого она коснется?
Осужденных в Грузии ждет амнистия: кого она коснется?
Некоторые заключенные в Грузии будут освобождены от наказания 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T07:01+0400
2022-03-17T07:01+0400
2022-03-17T08:19+0400
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новости
общество
амнистия
заключенные
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Парламент Грузии 91 голосом утвердил в первом чтении закон "Об амнистии для заключенных", предполагающий сокращение сроков наказания для осужденных, лишенных свиданий во время пандемии коронавируса.Речь идет об обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении в период с 5 марта по 25 мая 2020 года, а также с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.Эти заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения засчитывается при отбывании тюремного приговора.Также амнистия коснется осужденных за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. Их освободят от отбывания наказания в тюрьме или условного срока.При этом амнистия не коснется лиц, осужденных бессрочно, а также виновных в убийствах, нечеловеческом обращении, терроризме, должностных и сексуальных преступлениях, а также преступлениях против человечества.Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, амнистия, заключенные
Осужденных в Грузии ждет амнистия: кого она коснется?
07:01 17.03.2022 (обновлено: 08:19 17.03.2022) Подписаться на
Некоторые заключенные в Грузии будут освобождены от наказания
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Парламент Грузии 91 голосом утвердил в первом чтении закон "Об амнистии для заключенных", предполагающий сокращение сроков наказания для осужденных, лишенных свиданий во время пандемии коронавируса.
Речь идет об обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении в период с 5 марта по 25 мая 2020 года, а также с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.
Эти заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения засчитывается при отбывании тюремного приговора.
Также амнистия коснется осужденных за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. Их освободят от отбывания наказания в тюрьме или условного срока.
При этом амнистия не коснется лиц, осужденных бессрочно, а также виновных в убийствах, нечеловеческом обращении, терроризме, должностных и сексуальных преступлениях, а также преступлениях против человечества.
Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.
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