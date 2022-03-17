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Последствия боевых действий в Волновахе: 70% зданий уничтожено - видео
Последствия боевых действий в Волновахе: 70% зданий уничтожено - видео
Корреспонденты РИА Новости сняли на видео последствия боевых действий в Волновахе. Смотрите, как выглядит город после боев 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T16:46+0400
2022-03-17T16:46+0400
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В городе 70% зданий имеют критические повреждения. По данным журналистов, украинские военные, отступая, снимали военную форму и переодевались в гражданскую одежду, а также бросали оружие на огневых позициях. Многие из огневых точек ВСУ организовывали в квартирах жилых домов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео
Последствия боевых действий в Волновахе: 70% зданий уничтожено - видео
16:46 17.03.2022 (обновлено: 16:53 17.03.2022) Подписаться на
Корреспонденты РИА Новости сняли на видео последствия боевых действий в Волновахе. Смотрите, как выглядит город после боев
В городе 70% зданий имеют критические повреждения. По данным журналистов, украинские военные, отступая, снимали военную форму и переодевались в гражданскую одежду, а также бросали оружие на огневых позициях. Многие из огневых точек ВСУ организовывали в квартирах жилых домов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.