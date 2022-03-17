https://sputnik-georgia.ru/20220317/posledstviya-boevykh-deystviy-v-volnovakhe-70-zdaniy-unichtozheno---video-265299043.html

Последствия боевых действий в Волновахе: 70% зданий уничтожено - видео

Последствия боевых действий в Волновахе: 70% зданий уничтожено - видео

Корреспонденты РИА Новости сняли на видео последствия боевых действий в Волновахе. Смотрите, как выглядит город после боев 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T16:46+0400

2022-03-17T16:46+0400

2022-03-17T16:53+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

донбасс

украина

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В городе 70% зданий имеют критические повреждения. По данным журналистов, украинские военные, отступая, снимали военную форму и переодевались в гражданскую одежду, а также бросали оружие на огневых позициях. Многие из огневых точек ВСУ организовывали в квартирах жилых домов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео