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Путин рассказал, как будет жить Россия в условиях санкций - видео
Путин рассказал, как будет жить Россия в условиях санкций - видео
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России затронул все актуальные темы и проблемы. Смотрите в видео, что заявил глава Российского... 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T16:00+0400
2022-03-17T16:00+0400
2022-03-17T16:08+0400
видео
мультимедиа
владимир путин
россия
антироссийские санкции
санкции
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Президент России Владимир Путин рассказал о ходе специальной военной операции на Украине, ситуации в экономике, которая подверглась санкционному удару со стороны США и их сторонников, а так же пятой колонне, которая "ментально находятся на Западе, а не со своим народом". Также президент РФ анонсировал шаги по стабилизации экономической ситуации в России и дал ряд важных поручений кабмину. Смотрите полное выступление Владимира Путина на совещании с правительством РФ.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, антироссийские санкции, санкции, видео
Путин рассказал, как будет жить Россия в условиях санкций - видео
16:00 17.03.2022 (обновлено: 16:08 17.03.2022) Подписаться на
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России затронул все актуальные темы и проблемы. Смотрите в видео, что заявил глава Российского государства
Президент России Владимир Путин рассказал о ходе специальной военной операции на Украине, ситуации в экономике, которая подверглась санкционному удару со стороны США и их сторонников, а так же пятой колонне, которая "ментально находятся на Западе, а не со своим народом".
Также президент РФ анонсировал шаги по стабилизации экономической ситуации в России и дал ряд важных поручений кабмину. Смотрите полное выступление Владимира Путина на совещании с правительством РФ.