https://sputnik-georgia.ru/20220317/putin-rasskazal-kak-budet-zhit-rossiya-v-usloviyakh-sanktsiy---video-265296917.html

Путин рассказал, как будет жить Россия в условиях санкций - видео

Путин рассказал, как будет жить Россия в условиях санкций - видео

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России затронул все актуальные темы и проблемы. Смотрите в видео, что заявил глава Российского... 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T16:00+0400

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видео

мультимедиа

владимир путин

россия

антироссийские санкции

санкции

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Президент России Владимир Путин рассказал о ходе специальной военной операции на Украине, ситуации в экономике, которая подверглась санкционному удару со стороны США и их сторонников, а так же пятой колонне, которая "ментально находятся на Западе, а не со своим народом". Также президент РФ анонсировал шаги по стабилизации экономической ситуации в России и дал ряд важных поручений кабмину. Смотрите полное выступление Владимира Путина на совещании с правительством РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, владимир путин, россия, антироссийские санкции, санкции, видео