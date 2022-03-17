https://sputnik-georgia.ru/20220317/rossiyskie-uchenye-razrabatyvayut-avtomat-dlya-3d-pechati-edy-v-kosmose-265283356.html

Российские ученые разрабатывают автомат для 3D-печати еды в космосе

Российские ученые разрабатывают автомат для 3D-печати еды в космосе

В основе разработки – многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Он сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и даже... 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T10:27+0400

2022-03-17T10:27+0400

2022-03-17T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Российские ученые приступили к созданию установки для автоматического приготовления еды в космосе – она поможет разнообразить меню космонавтов, пишет РИА Новости. Разработкой заняты исследователи Самарского университета. "Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным", – говорится в сообщении пресс-службы вуза.Сегодня запасы еды на орбите у космонавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы сублимированных блюд, визуально похожих на быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно добавить горячей воды. Так вот самарская установка, по задумке разработчиков, сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи, а также диетические блюда с точно заданным количеством калорий и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.Отмечается, что ученым Самарского университета предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях. То есть 3D-принтер должен будет уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место. Кроме того, установку оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов.Уточняется, что Ожидается, что прототип "космического повара" будет готова до конца этого года, а опытный образец – в 2023 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, наука, новости, в мире, космос, ученые