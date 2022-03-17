Российские ученые разрабатывают автомат для 3D-печати еды в космосе
10:27 17.03.2022 (обновлено: 10:32 17.03.2022)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
В основе разработки – многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Он сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и даже шоколадные изделия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Российские ученые приступили к созданию установки для автоматического приготовления еды в космосе – она поможет разнообразить меню космонавтов, пишет РИА Новости.
Разработкой заняты исследователи Самарского университета. "Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным", – говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Любопытно, что в основе разработки лежит многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Проект реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Сегодня запасы еды на орбите у космонавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы сублимированных блюд, визуально похожих на быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно добавить горячей воды.
Так вот самарская установка, по задумке разработчиков, сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи, а также диетические блюда с точно заданным количеством калорий и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.
© photo: Sputnik / РИА НовостиКомандир космического корабля "Союз-4" Владимир Шаталов во время приема пищи на борту
Командир космического корабля "Союз-4" Владимир Шаталов во время приема пищи на борту
© photo: Sputnik / РИА Новости
Отмечается, что ученым Самарского университета предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях.
То есть 3D-принтер должен будет уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место.
Кроме того, установку оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов.
Уточняется, что Ожидается, что прототип "космического повара" будет готова до конца этого года, а опытный образец – в 2023 году.
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