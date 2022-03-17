Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220317/rossiyskie-uchenye-razrabatyvayut-avtomat-dlya-3d-pechati-edy-v-kosmose-265283356.html
Российские ученые разрабатывают автомат для 3D-печати еды в космосе
Российские ученые разрабатывают автомат для 3D-печати еды в космосе
В основе разработки – многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Он сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и даже... 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T10:27+0400
2022-03-17T10:32+0400
россия
наука
новости
в мире
космос
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263160491_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_e3118c23fecd7ac9837325cf8ddafcda.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Российские ученые приступили к созданию установки для автоматического приготовления еды в космосе – она поможет разнообразить меню космонавтов, пишет РИА Новости. Разработкой заняты исследователи Самарского университета. "Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным", – говорится в сообщении пресс-службы вуза.Сегодня запасы еды на орбите у космонавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы сублимированных блюд, визуально похожих на быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно добавить горячей воды. Так вот самарская установка, по задумке разработчиков, сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи, а также диетические блюда с точно заданным количеством калорий и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.Отмечается, что ученым Самарского университета предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях. То есть 3D-принтер должен будет уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место. Кроме того, установку оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов.Уточняется, что Ожидается, что прототип "космического повара" будет готова до конца этого года, а опытный образец – в 2023 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263160491_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_0afc3c7c5129f6ce7b7f377c913846ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, наука, новости, в мире, космос, ученые

Российские ученые разрабатывают автомат для 3D-печати еды в космосе

10:27 17.03.2022 (обновлено: 10:32 17.03.2022)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
В основе разработки – многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Он сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и даже шоколадные изделия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Российские ученые приступили к созданию установки для автоматического приготовления еды в космосе – она поможет разнообразить меню космонавтов, пишет РИА Новости.
Разработкой заняты исследователи Самарского университета. "Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным", – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Любопытно, что в основе разработки лежит многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Проект реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Сегодня запасы еды на орбите у космонавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы сублимированных блюд, визуально похожих на быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно добавить горячей воды.
Так вот самарская установка, по задумке разработчиков, сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи, а также диетические блюда с точно заданным количеством калорий и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.
© photo: Sputnik / РИА НовостиКомандир космического корабля "Союз-4" Владимир Шаталов во время приема пищи на борту
Командир космического корабля Союз-4 Владимир Шаталов во время приема пищи на борту - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2022
Командир космического корабля "Союз-4" Владимир Шаталов во время приема пищи на борту
© photo: Sputnik / РИА Новости
Отмечается, что ученым Самарского университета предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях.
То есть 3D-принтер должен будет уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место.
Кроме того, установку оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов.
Уточняется, что Ожидается, что прототип "космического повара" будет готова до конца этого года, а опытный образец – в 2023 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0