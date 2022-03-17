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Сколько прибывших в Грузию россиян остались в стране? Данные МВД

Сколько прибывших в Грузию россиян остались в стране? Данные МВД

Глава силового рассказал о приезде россиян в Грузию за последний 21 дней 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T18:48+0400

2022-03-17T18:48+0400

2022-03-17T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. С 24 февраля в Грузию прибыли 30,5 тысячи граждан России, из которых 12 тысяч остаются на территории страны, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.Оппозиционеры настаивают на том, что россияне массово и бесконтрольно прибывают в Грузию, что, по их словам, чревато последствиями. Между тем, в МВД Грузии это опровергают.По словам Гомелаури, за последний 21 день в Грузию въехали 30 439 граждан России и выехали 17 801. За аналогичный период 2019 года в Грузию въехали 64 008 человек, а выехали - 63 097.При этом он отметил растущее число въезжающих в Грузию граждан Беларуси. По его словам, с 24 февраля в Грузию прибыли 15 777 граждан Беларуси, тогда как за аналогичный период 2019 года их было всего 1 678."Число граждан Беларуси увеличилось почти в 10 раз, в отличие от граждан России", - сказал Гомелаури.Что касается въезда в Грузию граждан Украины, то с 24 февраля 2022 года в страну прибыло 8 688 граждан Украины, а за аналогичный период 2019 года – около 9 тысяч.В то же время он отметил, что контроль на границе ужесточен и пограничники стали задавать больше вопросов при прибытии в Грузию иностранных граждан."Пересечение границ - сложная тема. Очень сложно проводить фильтрацию и, тем более, контролировать после въезда. Я не могу открыто журналистам сказать, как мы работаем в оперативном режиме и что мы делаем, но мы работаем и полностью выполняем свою задачу", - сказал Гомелаури.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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