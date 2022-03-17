https://sputnik-georgia.ru/20220317/u-teatra-kinoakterov-tumanishvili-novyy-khudruk-265296173.html
У Театра киноактеров Туманишвили новый худрук
У Театра киноактеров Туманишвили новый худрук
Иване Хуцишвили сменил на посту Георгия Сихарулидзе, который руководил театром с 2017 по 2022 годы, а теперь назначен худруком Дманисского театра 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T16:01+0400
2022-03-17T16:01+0400
2022-03-17T16:01+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия
культура
георгий сихарулидзе
новости
хуцишвили
тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Режиссер Иване Хуцишвили назначен художественным руководителем тбилисского Государственного профессионального драматического театра киноактеров им. М. Туманишвили.Министерство культуры, спорта и молодежи поздравило режиссера с назначением на должность. Пост худрука Хуцишвили будет занимать в течение четырех лет, отмечают в ведомстве.Иване Хуцишвили получил образование в области драматической режиссуры в Тбилисском государственном университете культуры и искусств им. Э. Такаишвили и Государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели, где в настоящее время является приглашенным лектором.В разные годы Хуцишвили ставил спектакли в различных театрах, среди которых Государственный театр им. Цуцунава в Озургети, Свободный театр, Театр им. Туманишвили, Театр королевского квартала и др.Иване Хуцишвили является обладателем различных наград. В 2015 году за спектакль "Не время для Шекспира" получил награду в категории "Лучшая режиссура", в 2014 году за спектакль "Макбет" был отмечен в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший спектакль", а в 2011-2013 годах – получил приз за "Лучший спектакль" за постановку "Конура".Конкурс на должность художественного руководителя в театре Туманишвили объявлялся дважды. Первый - был объявлен 20 января 2022 года, но не состоялся в связи с тем, что в установленный срок подачи заявок министерство не получило конкурсных заявок.Второй конкурс был объявлен 15 февраля этого года. Было представлено две кандидатуры на должность художественного руководителя, однако Иване Хуцишвили набрал наибольшее количество голосов рекомендационного совета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, георгий сихарулидзе, новости, хуцишвили, тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили
У Театра киноактеров Туманишвили новый худрук
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Иване Хуцишвили сменил на посту Георгия Сихарулидзе, который руководил театром с 2017 по 2022 годы, а теперь назначен худруком Дманисского театра
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Режиссер Иване Хуцишвили назначен художественным руководителем тбилисского Государственного профессионального драматического театра киноактеров им. М. Туманишвили.
Министерство культуры, спорта и молодежи поздравило режиссера с назначением на должность. Пост худрука Хуцишвили будет занимать в течение четырех лет, отмечают
в ведомстве.
Иване Хуцишвили сменил на посту Георгия Сихарулидзе, который руководил театром с 2017 по 2022 года, а теперь назначен худруком Дманисского профессионального государственного драматического театра имени Зинаиды Кверенчхиладзе.
Иване Хуцишвили получил образование в области драматической режиссуры в Тбилисском государственном университете культуры и искусств им. Э. Такаишвили и Государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели, где в настоящее время является приглашенным лектором.
В разные годы Хуцишвили ставил спектакли в различных театрах, среди которых Государственный театр им. Цуцунава в Озургети, Свободный театр, Театр им. Туманишвили, Театр королевского квартала и др.
Иване Хуцишвили является обладателем различных наград. В 2015 году за спектакль "Не время для Шекспира" получил награду в категории "Лучшая режиссура", в 2014 году за спектакль "Макбет" был отмечен в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший спектакль", а в 2011-2013 годах – получил приз за "Лучший спектакль" за постановку "Конура".
Конкурс на должность художественного руководителя в театре Туманишвили объявлялся дважды. Первый - был объявлен 20 января 2022 года, но не состоялся в связи с тем, что в установленный срок подачи заявок министерство не получило конкурсных заявок.
Второй конкурс был объявлен 15 февраля этого года. Было представлено две кандидатуры на должность художественного руководителя, однако Иване Хуцишвили набрал наибольшее количество голосов рекомендационного совета.
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