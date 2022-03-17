https://sputnik-georgia.ru/20220317/v-den-muzeev-tbilistsam-pokazhut-kopiyu-madonny-s-mladentsem--265291053.html

В День музеев тбилисцам покажут копию "Мадонны с младенцем"

В День музеев тбилисцам покажут копию "Мадонны с младенцем"

Работа, хранящаяся во Дворце искусств, создана в XIX веке по оригиналу гениального испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T13:47+0400

2022-03-17T13:47+0400

2022-03-17T14:15+0400

дворец искусства

культура

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новости

тбилиси

рим

лондон

международный день музеев

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Копию одной из самых известных полотен в мире – "Мадонны с младенцем", которую приобрел на аукционе в Париже меценат Давид Сараджишвили, впервые покажут тбилисцам в Международный день музеев во Дворце искусств.Работа, хранящаяся во Дворце искусств, создана в XIX веке по оригиналу гениального испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо (1617-1682). Оригинал хранится в Риме, в Палаццо Корсини.К слову, еще одна такая копия "Мадонны" хранится во всемирно известном Музее Виктории и Альберта в Лондоне, отмечают во Дворце искусств. Она в свое время была собственностью итальянской галереи Боргезе."Хранящаяся в Грузии картина (справа) была приобретена известным грузинским общественным деятелем и меценатом Давидом Сараджишвили на парижском аукционе по высокой цене, после чего он привез ее в Тбилиси и подарил своей сестре Мариам", – говорится в сообщении."После смерти госпожи Мананы неоднократно поднимался вопрос о вывозе великолепного произведения за границу, но при поддержке Министерства культуры и финансируемой государством программе министра "Собрание музейного собрания" предмет был спасен от продажи за рубеж и занял свое место во Дворце искусств", – пишет директор музея.Международный день музеев – ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. В этот день в Грузии по традиции музеи объявляют день открытых дверей, устраивают интересные культурно-образовательные мероприятия, тематические лекции, вечера, презентации и мастер-классы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дворец искусства, культура, грузия, новости, тбилиси, рим, лондон, международный день музеев