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В Грузии ощущается дефицит сжиженного газа из-за снегопадов

В Грузии ощущается дефицит сжиженного газа из-за снегопадов

Сжиженный газ в Грузии в основном используют для заправки автомобилей 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии начал ощущаться дефицит сжиженного газа из-за закрытой в течение пяти дней дороги, ведущей к российско-грузинской границе, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на председателя Ассоциации сжиженного газа Нику Хоперия.Из-за снегопада трасса Мцхета-Степанцминда- Ларс была закрыта с 11 по 15 марта. В результате на границе Грузии с Россией скопилось множество грузовых и легковых автомобилей.По информации Хоперия, основная часть сжиженного газа доставляется в Грузию из России, а образовавшаяся на границе 9-километровая очередь из автомобилей создала серьезные проблемы с доставкой топлива.Сжиженный газ в Грузии в основном используют для заправки автомобилей. Этот вид топлива предпочитают грузинские водители из-за роста цен на бензин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, сжиженный газ