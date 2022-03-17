https://sputnik-georgia.ru/20220317/v-gruzii-oschuschaetsya-defitsit-szhizhennogo-gaza-iz-za-snegopadov-265275864.html
В Грузии ощущается дефицит сжиженного газа из-за снегопадов
В Грузии ощущается дефицит сжиженного газа из-за снегопадов
Сжиженный газ в Грузии в основном используют для заправки автомобилей 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T09:01+0400
2022-03-17T09:01+0400
2022-03-17T09:02+0400
грузия
новости
экономика
сжиженный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23962/68/239626851_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a35acf5cfcdce0785540f409c6c86297.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии начал ощущаться дефицит сжиженного газа из-за закрытой в течение пяти дней дороги, ведущей к российско-грузинской границе, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на председателя Ассоциации сжиженного газа Нику Хоперия.Из-за снегопада трасса Мцхета-Степанцминда- Ларс была закрыта с 11 по 15 марта. В результате на границе Грузии с Россией скопилось множество грузовых и легковых автомобилей.По информации Хоперия, основная часть сжиженного газа доставляется в Грузию из России, а образовавшаяся на границе 9-километровая очередь из автомобилей создала серьезные проблемы с доставкой топлива.Сжиженный газ в Грузии в основном используют для заправки автомобилей. Этот вид топлива предпочитают грузинские водители из-за роста цен на бензин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23962/68/239626851_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_328d2d86a91a8c87089e8dfcf910cafc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, сжиженный газ
В Грузии ощущается дефицит сжиженного газа из-за снегопадов
09:01 17.03.2022 (обновлено: 09:02 17.03.2022) Подписаться на
Сжиженный газ в Грузии в основном используют для заправки автомобилей
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии начал ощущаться дефицит сжиженного газа из-за закрытой в течение пяти дней дороги, ведущей к российско-грузинской границе, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на председателя Ассоциации сжиженного газа Нику Хоперия.
Из-за снегопада трасса Мцхета-Степанцминда- Ларс была закрыта с 11 по 15 марта. В результате на границе Грузии с Россией скопилось множество грузовых и легковых автомобилей.
По информации Хоперия, основная часть сжиженного газа доставляется в Грузию из России, а образовавшаяся на границе 9-километровая очередь из автомобилей создала серьезные проблемы с доставкой топлива.
"Вероятно, такая ситуация сохранится до конца месяца", – цитирует Хоперия телеканал.
Сжиженный газ в Грузии в основном используют для заправки автомобилей. Этот вид топлива предпочитают грузинские водители из-за роста цен на бензин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.