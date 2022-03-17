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В Грузии резко сократился показатель госпитализации пациентов с COVID-19
В Грузии резко сократился показатель госпитализации пациентов с COVID-19
При этом клиники, включенные в управление пандемией коронавируса, продолжают предоставлять нужную медпомощь пациентам, отмечают в Минздраве 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T18:18+0400
2022-03-17T18:18+0400
2022-03-17T18:18+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии показатель ежедневной госпитализации пациентов с коронавирусом сократился в марте по сравнению с февралем в 12 раз, сообщает Минздрав страны.По данным на 17 марта, в клиниках лечатся всего 993 пациента. Соответственно, сокращена и нагрузка на госпитали страны.При этом клиники, включенные в управление пандемией коронавируса, продолжают предоставлять нужную медпомощь пациентам, отмечают в ведомстве.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. За последние сутки в стране выявили 888 новых случаев, скончались 17 пациентов.В Грузии с начала пандемии выявлено 1 639 638 случаев коронавируса, из них 1 594 011 выздоровели, 16 612 человек скончались.На данный момент в стране 29 029 активных случаев, из них 986 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 280 пациентов тяжелое, 28 043 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 16 марта составляет 4,11%, за две недели – 10,92 %, за семь дней – 7,54%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, общество, новости, грузия, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение в грузии
В Грузии резко сократился показатель госпитализации пациентов с COVID-19
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При этом клиники, включенные в управление пандемией коронавируса, продолжают предоставлять нужную медпомощь пациентам, отмечают в Минздраве
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии показатель ежедневной госпитализации пациентов с коронавирусом сократился в марте по сравнению с февралем в 12 раз, сообщает Минздрав страны.
По данным на 17 марта, в клиниках лечатся всего 993 пациента. Соответственно, сокращена и нагрузка на госпитали страны.
Как отмечают в ведомстве, количество пациентов в реанимационных и терапевтических отделениях снижено как среди взрослых граждан, так и детей и подростков. По сравнению с февралем, снижены и ежедневные случаи коронавируса и смертность.
При этом клиники, включенные в управление пандемией коронавируса, продолжают предоставлять нужную медпомощь пациентам, отмечают в ведомстве.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. За последние сутки в стране выявили 888 новых случаев, скончались 17 пациентов.
В Грузии с начала пандемии выявлено 1 639 638 случаев коронавируса, из них 1 594 011 выздоровели, 16 612 человек скончались.
На данный момент в стране 29 029 активных случаев, из них 986 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 280 пациентов тяжелое, 28 043 пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 16 марта составляет 4,11%, за две недели – 10,92 %, за семь дней – 7,54%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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