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В США создали новый способ контроля диабета
В США создали новый способ контроля диабета
Американские ученые обнаружили более эффективный инсулин из яда морской улитки 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T11:59+0400
2022-03-17T11:59+0400
2022-03-17T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Инсулин из яда морской улитки помог ученым создать новый способ контроля диабета – к такому выводу пришли специалисты из Университета штата Юта в США.Американские исследователи совместно с коллегами из Стэнфордского и Копенгагенского университетов создали ранее не известный метод контроля инсулина. Об их прорывном исследовании пишет журнал Nature Chemical Biology.Как объясняют эксперты, обнаруженный вид инсулина был открыт в яде хищной морской улитки Conus kinoshitai. Оказывается, эта улитка использует его во время охоты на рыб, то есть посредством гормона она способна понижать уровень сахара в крови у жертвы, которую она парализует и делает беззащитной.Ученые уверены, что инсулин, который содержится в яде улитки, действует намного быстрее человеческого. Чтобы показать это на практике, исследователи взяли за основу это свойство и модифицировали гормон. Сейчас они надеются, что применение их разработки позволит дать людям с диабетом более быстрый и эффективный способ контроля за сахаром в крови.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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диабет, наука, новости, в мире, сша
В США создали новый способ контроля диабета
11:59 17.03.2022 (обновлено: 12:31 17.03.2022) Подписаться на
Американские ученые обнаружили более эффективный инсулин из яда морской улитки
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Инсулин из яда морской улитки помог ученым создать новый способ контроля диабета – к такому выводу пришли специалисты из Университета штата Юта в США.
Американские исследователи совместно с коллегами из Стэнфордского и Копенгагенского университетов создали ранее не известный метод контроля инсулина. Об их прорывном исследовании пишет
журнал Nature Chemical Biology.
Как объясняют эксперты, обнаруженный вид инсулина был открыт в яде хищной морской улитки Conus kinoshitai. Оказывается, эта улитка использует его во время охоты на рыб, то есть посредством гормона она способна понижать уровень сахара в крови у жертвы, которую она парализует и делает беззащитной.
Ученые уверены, что инсулин, который содержится в яде улитки, действует намного быстрее человеческого.
Чтобы показать это на практике, исследователи взяли за основу это свойство и модифицировали гормон. Сейчас они надеются, что применение их разработки позволит дать людям с диабетом более быстрый и эффективный способ контроля за сахаром в крови.
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