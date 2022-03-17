https://sputnik-georgia.ru/20220317/vecher-gruzinskogo-korotkometrazhnogo-kino-proydet-na-vinzavode-265287825.html

Вечер грузинского короткометражного кино пройдет на винзаводе

Вечер грузинского короткометражного кино пройдет на винзаводе

Самые интересные и новые грузинские короткометражки посетители увидят в аутентичном пространстве винного завода 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T12:21+0400

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грузинское кино

винный завод №1

культура

грузия

новости

давид пирцхалава

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Показ короткометражных грузинских кинокартин пройдет на тбилисском Винном заводе (Wine Factory №1) 18 марта, говорится в сообщении организаторов.Гостям сеансов покажут фильмы Георгия Таварткиладзе "Плохие люди", Гванцы Мепаришвили "Номер 26", Давида Пирцхалава "Ластик" и лента Луки Берадзе "Извините за опоздание".Остросюжетный фильм "Плохие люди" основан на реальных событиях. Главный герой картины – молодой грузин Гия, участник тбилисской гражданской войны 1991 года. По сюжету фильма, в поисках жаропонижающего лекарства для своего малолетнего сына, Гия встречает своих одноклассников, которых не видел много лет. Но вскоре оказывается, что давние друзья на самом деле стали врагами.Короткометражка "Извините за опоздание" рассказывает о реальной истории, когда бригада скорой помощи опаздывает на вызов, в результате чего пациент умирает. В итоге несчастного случая между родственниками и врачами скорой помощи начинается противостояние.В фильме "Номер 26" главную роль – тренера лыжной школы – играет непрофессиональный актер Папуна Коридзе. В киноленте также участвуют актрисы Нини Иашвили, Георгий Давитури, Леван Бутхузи, Никуша Гамезардашвили, Нанико Ахвледиани и Ираклий Гвтисиашвили.После показа картин пройдет встреча с режиссерами короткометражных лент. Мероприятие пройдет по адресу: улица Васила Петриашвили, 1 (вход со стороны Меликишвили).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинское кино, винный завод №1, культура, грузия, новости, давид пирцхалава