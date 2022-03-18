https://sputnik-georgia.ru/20220318/azerbaydzhan-ogranichil-vyvoz-zerna-iz-strany-265336833.html

Азербайджан ограничил вывоз зерна из страны

Азербайджан ограничил вывоз зерна из страны

Вывоз определенных товаров из Азербайджана будет осуществляться на основании положительного заключения министерства экономики 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T22:08+0400

2022-03-18T22:08+0400

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азербайджан

новости

экономика

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ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. В Азербайджане вводится временное регулирование вывоза зерновых через таможенную территорию страны до 31 декабря текущего года, сообщил Sputnik Азербайджан.Соответствующее решение отражено в постановлении Кабинета министров "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".Согласно решению, временно будет регулироваться вывоз продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмала, инулина, пшеничной клейковины, масличных семян и других семян, лекарственных и технических культур, кормов.Указанные товары можно будет вывести только при наличии соответствующего письма с положительным заключением министерства экономики.

азербайджан

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азербайджан, новости, экономика