https://sputnik-georgia.ru/20220318/azerbaydzhan-ogranichil-vyvoz-zerna-iz-strany-265336833.html
Азербайджан ограничил вывоз зерна из страны
Азербайджан ограничил вывоз зерна из страны
Вывоз определенных товаров из Азербайджана будет осуществляться на основании положительного заключения министерства экономики 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T22:08+0400
2022-03-18T22:08+0400
2022-03-18T22:40+0400
азербайджан
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. В Азербайджане вводится временное регулирование вывоза зерновых через таможенную территорию страны до 31 декабря текущего года, сообщил Sputnik Азербайджан.Соответствующее решение отражено в постановлении Кабинета министров "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".Согласно решению, временно будет регулироваться вывоз продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмала, инулина, пшеничной клейковины, масличных семян и других семян, лекарственных и технических культур, кормов.Указанные товары можно будет вывести только при наличии соответствующего письма с положительным заключением министерства экономики.
азербайджан
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, экономика
Азербайджан ограничил вывоз зерна из страны
22:08 18.03.2022 (обновлено: 22:40 18.03.2022) Подписаться на
Вывоз определенных товаров из Азербайджана будет осуществляться на основании положительного заключения министерства экономики
ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik.
В Азербайджане вводится временное регулирование вывоза зерновых через таможенную территорию страны до 31 декабря текущего года, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Соответствующее решение отражено в постановлении Кабинета министров "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".
Согласно решению, временно будет регулироваться вывоз продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмала, инулина, пшеничной клейковины, масличных семян и других семян, лекарственных и технических культур, кормов.
Указанные товары можно будет вывести только при наличии соответствующего письма с положительным заключением министерства экономики.