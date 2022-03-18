https://sputnik-georgia.ru/20220318/bezdomnye-ustroili-aktsiyu-v-batumi-s-trebovaniem-otdat-im-dom-biznesmena-265337041.html

Бездомные устроили акцию в Батуми с требованием отдать им дом бизнесмена

Бездомные устроили акцию в Батуми с требованием отдать им дом бизнесмена

Жилые дома на улице Гоголя строила компания "Метро сит", принадлежащая турецкому бизнесмену 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T22:49+0400

2022-03-18T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Нуждающиеся жители Батуми, оставшиеся без крыши над головой, устроили акцию в городе Батуми с требованием отдать им готовящийся под снос дом турецкого бизнесмена.Как заявили протестующие власти города собираются снести незаконно построенные на улице Гоголя в Батуми многоэтажные дома принадлежащие турецкому бизнесмену, они же требуют передать квартиры в этих домах им.Жилые дома на улице Гоголя строила принадлежащая бизнесмену компания "Метро сит", несмотря на 39 штрафов компания не остановила строительства и дома уже почти готовы.Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии. Одной из программ обеспечения таких семей является строительство т.н. "социального жилья"."Социальное жилье" - это дома, построенные государством, которые граждане Грузии могут выкупить у него по дешевой цене. В этом году дома смогут получить лишь 100 семей. Сами квартиры небольшие – минимальная площадь квартиры на семью из одного двух человек – 37 квадратных метров, а выкупить их могут семьи с дохом до 400 лари в месяц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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