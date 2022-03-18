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Эксперт рассказал о реальном отношении китайцев к России и русским - видео

Эксперт рассказал о реальном отношении китайцев к России и русским - видео

Почему КНР и Россия не называют свои отношения союзом, и о реальном отношении простых китайцев к русским, рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае... 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T09:51+0400

2022-03-18T09:51+0400

2022-03-18T09:51+0400

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Расширение НАТО на восток напрямую связано с нынешним кризисом на Украине, и ключ к его урегулированию находится в руках Вашингтона и НАТО. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. О том, что реально задумали в Пекине, готов ли Китай помогать России в условиях американских угроз, рассказал эксперт Николай Вавилов в интервью "Sputnik на русском".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео