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Глава МИД Украины назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
Глава МИД Украины назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
Украинский дипломат также рассказал, в каком случае его переговоры с Лавровым будут иметь результат 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T17:32+0400
2022-03-18T17:32+0400
2022-03-18T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российского коллегу Сергея Лаврова самым опытным дипломатом в мире.Глава украинского МИД заявил, что готов предметно разговаривать с Лавровым, передает РИА Новости.При этом Кулеба отметил, все публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. "Тогда мы сможем добиться результата", - считает дипломат.Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, украина, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Глава МИД Украины назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире
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Украинский дипломат также рассказал, в каком случае его переговоры с Лавровым будут иметь результат
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российского коллегу Сергея Лаврова самым опытным дипломатом в мире.
Глава украинского МИД заявил, что готов предметно разговаривать с Лавровым, передает РИА Новости
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"Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде".
При этом Кулеба отметил, все публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров.
"Тогда мы сможем добиться результата", - считает дипломат.
Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
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