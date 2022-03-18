https://sputnik-georgia.ru/20220318/glava-mid-ukrainy-nazval-lavrova-samym-opytnym-diplomatom-v-mire-265327326.html

Глава МИД Украины назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире

Глава МИД Украины назвал Лаврова самым опытным дипломатом в мире

Украинский дипломат также рассказал, в каком случае его переговоры с Лавровым будут иметь результат 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T17:32+0400

2022-03-18T17:32+0400

2022-03-18T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российского коллегу Сергея Лаврова самым опытным дипломатом в мире.Глава украинского МИД заявил, что готов предметно разговаривать с Лавровым, передает РИА Новости.При этом Кулеба отметил, все публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. "Тогда мы сможем добиться результата", - считает дипломат.Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, политика, украина, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022