https://sputnik-georgia.ru/20220318/gruzinskie-sportsmeny-otpravyatsya-na--yunosheskiy-olimpiyskiy-festival-265334121.html

Грузинские спортсмены отправятся на юношеский олимпийский фестиваль

Грузинские спортсмены отправятся на юношеский олимпийский фестиваль

Соревнования пройдут 20-25 марта в финском городе Вуокат, где 6 спортсменов из Грузии выступят в трех видах спорта 18.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Олимпийская делегация Грузии отправится в Финляндию на Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль.Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль пройдет 20-25 марта в финском городе Вуокат, где 6 спортсменов из Грузии будут соревноваться в трех видах спорта (фигурное катание, прыжки с трамплина, горные лыжи). Сегодня Национальный олимпийский комитет Грузии провел церемонию проводов грузинских спортсменов на Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль. Олимпийскую делегацию приветствовал президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов, говорится в сообщении НОК Грузии.На олимпийский фестиваль поедут:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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