https://sputnik-georgia.ru/20220318/gruzinskie-sportsmeny-otpravyatsya-na--yunosheskiy-olimpiyskiy-festival-265334121.html
Грузинские спортсмены отправятся на юношеский олимпийский фестиваль
Грузинские спортсмены отправятся на юношеский олимпийский фестиваль
Соревнования пройдут 20-25 марта в финском городе Вуокат, где 6 спортсменов из Грузии выступят в трех видах спорта 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T19:57+0400
2022-03-18T19:57+0400
2022-03-18T20:11+0400
грузия
спорт
новости
нок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/12/265334057_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fc945cf039e2a67ec47f1e2deb51c433.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Олимпийская делегация Грузии отправится в Финляндию на Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль.Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль пройдет 20-25 марта в финском городе Вуокат, где 6 спортсменов из Грузии будут соревноваться в трех видах спорта (фигурное катание, прыжки с трамплина, горные лыжи). Сегодня Национальный олимпийский комитет Грузии провел церемонию проводов грузинских спортсменов на Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль. Олимпийскую делегацию приветствовал президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов, говорится в сообщении НОК Грузии.На олимпийский фестиваль поедут:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/12/265334057_46:0:1866:1365_1920x0_80_0_0_809534e5f8805db2024a99bcc484d6f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, нок
Грузинские спортсмены отправятся на юношеский олимпийский фестиваль
19:57 18.03.2022 (обновлено: 20:11 18.03.2022) Подписаться на
Соревнования пройдут 20-25 марта в финском городе Вуокат, где 6 спортсменов из Грузии выступят в трех видах спорта
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Олимпийская делегация Грузии отправится в Финляндию на Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль.
Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль пройдет 20-25 марта в финском городе Вуокат, где 6 спортсменов из Грузии будут соревноваться в трех видах спорта (фигурное катание, прыжки с трамплина, горные лыжи).
Сегодня Национальный олимпийский комитет Грузии провел церемонию проводов грузинских спортсменов на Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль. Олимпийскую делегацию приветствовал президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов, говорится в сообщении
НОК Грузии.
На олимпийский фестиваль поедут:
1.
Анна Деа Гулбиани-Шмидт (фигурное катание, спортсменка)
2.
Алан Гобозов (прыжки с трамплина, спортсмен)
3.
Эсмеральда Гобозова (прыжки с трамплина, спортсменка)
4.
Ираклий Аргвлиани (горнолыжный спорт, спортсмен)
5.
Лука Бучукури (горные лыжи, спортсмен)
6.
Михаил Чартолани (горные лыжи, спортсмен)
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.