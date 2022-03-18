https://sputnik-georgia.ru/20220318/imeyu-pravo-svalit-po-tikhomu-alen-delon-reshilsya-na-evtanaziyu-265329097.html

"Имею право свалить по-тихому": Ален Делон решился на эвтаназию

"Имею право свалить по-тихому": Ален Делон решился на эвтаназию

В данное время легендарный актер живет в Швейцарии, где процедура официально разрешена 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T18:00+0400

2022-03-18T18:00+0400

2022-03-18T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Знаменитый французский киноактер Ален Делон признался, что если ситуация со здоровьем будет совсем критической, он готов прибегнуть к эвтаназии."С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего", — сказал он в эфире канала RTL.В данное время легендарный актер живет в Швейцарии, где процедура официально разрешена. СМИ сообщают, что о своем решении Делон уже сообщил сыну Энтони."Отец попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка", — сказал Энтони.Ален Делон - кинозвезда и секс-символ европейского кино 1960-х — 1980-х годов, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сегодня ему 86 лет. За свою успешную карьеру он сыграл десятки блестящих ролей, искусно перевоплощаясь на экране то в гениев, то в обольстителей, то в злодеев. Он сотрудничал с культовыми режиссерами. Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964) и др. Делон - обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984).В последнее время Ален Делон все чаще признает, что у него нет физических сил работать, сниматься. Артист уже даже позаботился о наследстве, распределив его между детьми. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ален делон, в мире, новости, швейцария