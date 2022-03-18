https://sputnik-georgia.ru/20220318/imeyu-pravo-svalit-po-tikhomu-alen-delon-reshilsya-na-evtanaziyu-265329097.html
"Имею право свалить по-тихому": Ален Делон решился на эвтаназию
"Имею право свалить по-тихому": Ален Делон решился на эвтаназию
В данное время легендарный актер живет в Швейцарии, где процедура официально разрешена 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T18:00+0400
2022-03-18T18:00+0400
2022-03-18T18:00+0400
ален делон
в мире
новости
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259371696_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_17870f68c00b4bbd21dc72dd533700cf.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Знаменитый французский киноактер Ален Делон признался, что если ситуация со здоровьем будет совсем критической, он готов прибегнуть к эвтаназии."С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего", — сказал он в эфире канала RTL.В данное время легендарный актер живет в Швейцарии, где процедура официально разрешена. СМИ сообщают, что о своем решении Делон уже сообщил сыну Энтони."Отец попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка", — сказал Энтони.Ален Делон - кинозвезда и секс-символ европейского кино 1960-х — 1980-х годов, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сегодня ему 86 лет. За свою успешную карьеру он сыграл десятки блестящих ролей, искусно перевоплощаясь на экране то в гениев, то в обольстителей, то в злодеев. Он сотрудничал с культовыми режиссерами. Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964) и др. Делон - обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984).В последнее время Ален Делон все чаще признает, что у него нет физических сил работать, сниматься. Артист уже даже позаботился о наследстве, распределив его между детьми. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259371696_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_af99ffb21ba9b22aa7bf043c065dd13d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ален делон, в мире, новости, швейцария
"Имею право свалить по-тихому": Ален Делон решился на эвтаназию
Подписаться на
В данное время легендарный актер живет в Швейцарии, где процедура официально разрешена
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Знаменитый французский киноактер Ален Делон признался, что если ситуация со здоровьем будет совсем критической, он готов прибегнуть к эвтаназии.
"С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего", — сказал он в эфире канала RTL.
В данное время легендарный актер живет в Швейцарии, где процедура официально разрешена. СМИ сообщают, что о своем решении Делон уже сообщил сыну Энтони.
"Отец попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка", — сказал Энтони.
Ален Делон - кинозвезда и секс-символ европейского кино 1960-х — 1980-х годов, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сегодня ему 86 лет.
За свою успешную карьеру он сыграл десятки блестящих ролей, искусно перевоплощаясь на экране то в гениев, то в обольстителей, то в злодеев. Он сотрудничал с культовыми режиссерами.
Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964) и др. Делон - обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984).
В последнее время Ален Делон все чаще признает, что у него нет физических сил работать, сниматься. Артист уже даже позаботился о наследстве, распределив его между детьми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.