https://sputnik-georgia.ru/20220318/izmenilsya-rezhim-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-265335681.html

Изменился режим на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Изменился режим на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Синоптики предупреждают о возможном закрытии отдельных участков автодорог из-за снегопада и угрозы схода лавин до 20 марта 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T21:22+0400

2022-03-18T21:22+0400

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грузия

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департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Снегопад продолжает создавать проблемы на дорогах Грузии, для большегрузов закрылся еще один участок дороги, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.Из-за снегопада для трейлеров закрылся участок с 1 по 52 километр дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.На данный момент также запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, а движение автотранспорта на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби той же трассы осуществится в режиме безостановочного проезда, только через противолавинные тоннели.Национальное агентство окружающей среды предупредило о возможном закрытии отдельных участков автомобильных дорог из-за снегопада и угрозы схода лавин в период с 18 по 20 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии