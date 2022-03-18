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Как долго в Грузии сохранится холодная погода?
Как долго в Грузии сохранится холодная погода?
В течение ближайших трех дней в столице Грузии ночью ожидается снег, а днем – слякоть 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T14:36+0400
2022-03-18T14:36+0400
2022-03-18T14:36+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии в течение ближайших трех дней сохранится холодная погода с осадками, сообщают грузинские метеорологи.В Восточной Грузии 19-21 марта ночью ожидается мороз, температура воздуха упадет до минус пяти градусов, а днем поднимется до плюс 4-7 градусов тепла.19 марта в большей части районов ожидается снег и туман. Снег синоптики прогнозируют и 20-21 марта.В Западной Грузии ожидаются морозы, а днем слякоть. Температура воздуха ночью упадет до минус 2-4 градусов, а днем поднимется до плюс 7-9 градусов тепла.Погода с осадками ожидается и в Тбилиси. В течение ближайших трех дней в столице Грузии ночью ожидается снег, а днем слякоть. Температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс пяти градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, грузия, новости, тбилиси
Как долго в Грузии сохранится холодная погода?
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В течение ближайших трех дней в столице Грузии ночью ожидается снег, а днем – слякоть
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии в течение ближайших трех дней сохранится холодная погода с осадками, сообщают грузинские метеорологи.
В Восточной Грузии 19-21 марта ночью ожидается мороз, температура воздуха упадет до минус пяти градусов, а днем поднимется до плюс 4-7 градусов тепла.
19 марта в большей части районов ожидается снег и туман. Снег синоптики прогнозируют и 20-21 марта.
В Западной Грузии ожидаются морозы, а днем слякоть. Температура воздуха ночью упадет до минус 2-4 градусов, а днем поднимется до плюс 7-9 градусов тепла.
Погода с осадками ожидается и в Тбилиси. В течение ближайших трех дней в столице Грузии ночью ожидается снег, а днем слякоть. Температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс пяти градусов тепла.
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