https://sputnik-georgia.ru/20220318/kak-dolgo-v-gruzii-sokhranitsya-kholodnaya-pogoda-265320007.html

Как долго в Грузии сохранится холодная погода?

Как долго в Грузии сохранится холодная погода?

В течение ближайших трех дней в столице Грузии ночью ожидается снег, а днем – слякоть 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T14:36+0400

2022-03-18T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии в течение ближайших трех дней сохранится холодная погода с осадками, сообщают грузинские метеорологи.В Восточной Грузии 19-21 марта ночью ожидается мороз, температура воздуха упадет до минус пяти градусов, а днем поднимется до плюс 4-7 градусов тепла.19 марта в большей части районов ожидается снег и туман. Снег синоптики прогнозируют и 20-21 марта.В Западной Грузии ожидаются морозы, а днем слякоть. Температура воздуха ночью упадет до минус 2-4 градусов, а днем поднимется до плюс 7-9 градусов тепла.Погода с осадками ожидается и в Тбилиси. В течение ближайших трех дней в столице Грузии ночью ожидается снег, а днем слякоть. Температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс пяти градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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