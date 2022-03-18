https://sputnik-georgia.ru/20220318/kinotsentr-gruzii-obyavil-konkurs-na-proizvodstvo-korotkometrazhnykh-filmov-265320385.html

Киноцентр Грузии объявил конкурс на производство короткометражных фильмов

Киноцентр Грузии объявил конкурс на производство короткометражных фильмов

Денежный фонд конкурса составляет 250 тысяч лари, это около 77,6 тысячи долларов 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T14:20+0400

2022-03-18T14:20+0400

2022-03-18T14:20+0400

национальный киноцентр грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил конкурс для режиссеров короткометражных художественных фильмов.Заявка на проект должна быть подана в киноцентр продюсером, являющимся индивидуальным предпринимателем или юрлицом. Продюсер не должен иметь просроченной налоговой задолженности перед государством и не должен быть зарегистрирован в реестре должников.Что касается режиссера фильма, он не может быть автором фильма, уже выигравшего другой конкурс киноцентра, который на данный момент не завершен. При этом он должен представить в киноцентр хотя бы одну собственную режиссерскую работу.Проект, участвующий в другом конкурсе, объявленном киноцентром, к участию в конкурсе не допускается.После регистрации на конкурс департамент кинопроизводства Национального киноцентра проверяет полноту и правильность документации. В случае выявления недостатков киноцентр дает конкурсантам пять рабочих дней на их устранение.Затем проекты представляются на рассмотрение экспертной комиссии, состав которой утверждает директор Национального киноцентра. Если проект не соответствует требованиям конкурса, он не будет вынесен на рассмотрение экспертной комиссии.Члены комиссии будут оценивать фильмы по балльной системе и обоснуют присужденные баллы в письменном виде, после чего представят киноцентру.Национальный киноцентр принимает решение о количестве проектов, подлежащих финансированию, на основании отчета комиссии и в пределах своих финансовых возможностей, а также определяет объем финансирования каждого проекта после детального рассмотрения бюджета с продюсером проекта.Денежный фонд конкурса составляет 250 тысяч лари (77,6 тысячи долларов). Победивший проект или проекты будут профинансированы Национальным киноцентром в размере до 75% от общего бюджета фильма. Остальная часть должна быть профинансирована из других источников.Заявки принимаются до 20 апреля, до 17:00. Более подробные детали конкурса можно узнать здесь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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национальный киноцентр грузии, грузинское кино, культура, грузия, новости