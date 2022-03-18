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Киноцентр Грузии объявил конкурс на производство короткометражных фильмов
Киноцентр Грузии объявил конкурс на производство короткометражных фильмов
Денежный фонд конкурса составляет 250 тысяч лари, это около 77,6 тысячи долларов 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T14:20+0400
2022-03-18T14:20+0400
2022-03-18T14:20+0400
национальный киноцентр грузии
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил конкурс для режиссеров короткометражных художественных фильмов.Заявка на проект должна быть подана в киноцентр продюсером, являющимся индивидуальным предпринимателем или юрлицом. Продюсер не должен иметь просроченной налоговой задолженности перед государством и не должен быть зарегистрирован в реестре должников.Что касается режиссера фильма, он не может быть автором фильма, уже выигравшего другой конкурс киноцентра, который на данный момент не завершен. При этом он должен представить в киноцентр хотя бы одну собственную режиссерскую работу.Проект, участвующий в другом конкурсе, объявленном киноцентром, к участию в конкурсе не допускается.После регистрации на конкурс департамент кинопроизводства Национального киноцентра проверяет полноту и правильность документации. В случае выявления недостатков киноцентр дает конкурсантам пять рабочих дней на их устранение.Затем проекты представляются на рассмотрение экспертной комиссии, состав которой утверждает директор Национального киноцентра. Если проект не соответствует требованиям конкурса, он не будет вынесен на рассмотрение экспертной комиссии.Члены комиссии будут оценивать фильмы по балльной системе и обоснуют присужденные баллы в письменном виде, после чего представят киноцентру.Национальный киноцентр принимает решение о количестве проектов, подлежащих финансированию, на основании отчета комиссии и в пределах своих финансовых возможностей, а также определяет объем финансирования каждого проекта после детального рассмотрения бюджета с продюсером проекта.Денежный фонд конкурса составляет 250 тысяч лари (77,6 тысячи долларов). Победивший проект или проекты будут профинансированы Национальным киноцентром в размере до 75% от общего бюджета фильма. Остальная часть должна быть профинансирована из других источников.Заявки принимаются до 20 апреля, до 17:00. Более подробные детали конкурса можно узнать здесь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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национальный киноцентр грузии, грузинское кино, культура, грузия, новости
Киноцентр Грузии объявил конкурс на производство короткометражных фильмов
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Денежный фонд конкурса составляет 250 тысяч лари, это около 77,6 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил конкурс для режиссеров короткометражных художественных фильмов.
Целью конкурса является финансирование производства национального короткометражного художественного фильма (фильмов) за счет средств, выделенных из государственного бюджета Грузии.
Заявка на проект должна быть подана в киноцентр продюсером, являющимся индивидуальным предпринимателем или юрлицом. Продюсер не должен иметь просроченной налоговой задолженности перед государством и не должен быть зарегистрирован в реестре должников.
Что касается режиссера фильма, он не может быть автором фильма, уже выигравшего другой конкурс киноцентра, который на данный момент не завершен. При этом он должен представить в киноцентр хотя бы одну собственную режиссерскую работу.
Проект, участвующий в другом конкурсе, объявленном киноцентром, к участию в конкурсе не допускается.
После регистрации на конкурс департамент кинопроизводства Национального киноцентра проверяет полноту и правильность документации. В случае выявления недостатков киноцентр дает конкурсантам пять рабочих дней на их устранение.
Затем проекты представляются на рассмотрение экспертной комиссии, состав которой утверждает директор Национального киноцентра. Если проект не соответствует требованиям конкурса, он не будет вынесен на рассмотрение экспертной комиссии.
Члены комиссии будут оценивать фильмы по балльной системе и обоснуют присужденные баллы в письменном виде, после чего представят киноцентру.
Национальный киноцентр принимает решение о количестве проектов, подлежащих финансированию, на основании отчета комиссии и в пределах своих финансовых возможностей, а также определяет объем финансирования каждого проекта после детального рассмотрения бюджета с продюсером проекта.
Денежный фонд конкурса составляет 250 тысяч лари (77,6 тысячи долларов). Победивший проект или проекты будут профинансированы Национальным киноцентром в размере до 75% от общего бюджета фильма. Остальная часть должна быть профинансирована из других источников.
Заявки принимаются до 20 апреля, до 17:00. Более подробные детали конкурса можно узнать здесь
.
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