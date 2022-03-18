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Нападение на журналистов в Тбилиси - задержан один человек
Нападение на журналистов в Тбилиси - задержан один человек
Обвиняемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их и потребовал покинуть бар, утверждает следствие 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T18:49+0400
2022-03-18T18:49+0400
2022-03-18T18:51+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала одного человека, помещавшего работе журналиста и оператора оппозиционного телеканала "Формула", заявил глава службы Кока Кацитадзе на брифинге.По данным службы, на журналистов было совершено нападение 17 марта в одном из баров в центре Тбилиси, когда они записывали интервью.Обвиняемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их и потребовал покинуть бар, утверждает следствие. Теперь ему грозит штраф или исправительные работы за воспрепятствование осуществлению журналисткой деятельности.Как заявил Кацитадзе, это не единственный факт за последние дни, связанный с журналистами оппозиционных телеканалов.Специальная следственная служба расследует факт нападения на журналистов и операторов "Мтавари архи" в Зугдиди. По утверждению телеканала, на журналистов напали во время съемки сюжета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Нападение на журналистов в Тбилиси - задержан один человек
18:49 18.03.2022 (обновлено: 18:51 18.03.2022) Подписаться на
Обвиняемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их и потребовал покинуть бар, утверждает следствие
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала одного человека, помещавшего работе журналиста и оператора оппозиционного телеканала "Формула", заявил глава службы Кока Кацитадзе на брифинге.
По данным службы, на журналистов было совершено нападение 17 марта в одном из баров в центре Тбилиси, когда они записывали интервью.
Обвиняемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их и потребовал покинуть бар, утверждает следствие. Теперь ему грозит штраф или исправительные работы за воспрепятствование осуществлению журналисткой деятельности.
Как заявил Кацитадзе, это не единственный факт за последние дни, связанный с журналистами оппозиционных телеканалов.
Специальная следственная служба расследует факт нападения на журналистов и операторов "Мтавари архи" в Зугдиди. По утверждению телеканала, на журналистов напали во время съемки сюжета.
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