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Нападение на журналистов в Тбилиси - задержан один человек

Нападение на журналистов в Тбилиси - задержан один человек

Обвиняемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их и потребовал покинуть бар, утверждает следствие 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T18:49+0400

2022-03-18T18:49+0400

2022-03-18T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала одного человека, помещавшего работе журналиста и оператора оппозиционного телеканала "Формула", заявил глава службы Кока Кацитадзе на брифинге.По данным службы, на журналистов было совершено нападение 17 марта в одном из баров в центре Тбилиси, когда они записывали интервью.Обвиняемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их и потребовал покинуть бар, утверждает следствие. Теперь ему грозит штраф или исправительные работы за воспрепятствование осуществлению журналисткой деятельности.Как заявил Кацитадзе, это не единственный факт за последние дни, связанный с журналистами оппозиционных телеканалов.Специальная следственная служба расследует факт нападения на журналистов и операторов "Мтавари архи" в Зугдиди. По утверждению телеканала, на журналистов напали во время съемки сюжета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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